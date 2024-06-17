سياسة
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منذ 7 أكتوبر.. 8663 جندياً إسرائيلياً يُعالجون بمراكز إعادة التأهيل
أعلن الاحتلال في معطيات رسمية قدمها للكنيست (البرلمان) أن 8 آلاف و663 جندياً إسرائيلياً وصلوا إلى أقسام إعادة التأهيل النفسي والبدني منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
منذ 7 أكتوبر.. 8663 جندياً إسرائيلياً يُعالجون بمراكز إعادة التأهيل
8663 جندياً إسرائيلياً يعالجون بمراكز إعادة التأهيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول / صورة: Reuters Archive
17 يونيو 2024

وحسبما أعلن الكنيست في بيان، الاثنين، فإن وزارة الدفاع قدمت معطيات إلى لجنة تدقيق الدولة البرلمانية، أوضحت أن "الإصابة الأكثر شيوعاً هي إصابة الأطراف بنسبة 42% ورد الفعل العقلي وما بعد الصدمة 21% والإصابات الداخلية 9% وإصابات العمود الفقري 7%، والأذنين 8%، والعينين 2%"، من دون توضيح نسب باقي الإصابات.

وتابع الكنيست أن "35% من الجرحى، الذين يُعالجون في جناح إعادة التأهيل، يعانون أذى نفسياً".

وتحدث أمام اللجنة أصدقاء إليران مزراحي، وهو جندي انتحر إثر ضغوط ما بعد الصدمة بعد خدمة طويلة في غزة، وفق البيان. وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست ميكي ليفي إن "الدولة التي ترسل جنودها إلى المعركة يجب أن تعرف كيف تعتني بهم عندما يعودون منها، ولا تتخلى عنهم بمجرد أن يضعوا الأسلحة".

وأضاف: "أعلم أنه جرى إنشاء مراكز للصحة النفسية، وأن وزارة الدفاع وقسم التأهيل يبذلان كل ما في وسعهما لتقديم المساعدة لكل مَن يحتاجها، ولكن علينا أن نفهم أن هذه قنبلة موقوتة".

وقتل 662 جندياً إسرائيلياً وأصيب 3 آلاف و848 منذ بداية الحرب على غزة، وفق جيش الاحتلال، الذي يواجه اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر.

بينما خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، معظمهم أطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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