سياسة
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ولي العهد السعودي يدعو لوقف "الجرائم الشنيعة" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة
طالب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، بـ"وقف فوري للاعتداء والجرائم الشنيعة التي تواجه أهل غزة".
ولي العهد السعودي يدعو لوقف "الجرائم الشنيعة" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. / صورة: واس / وكالة الأنباء السعودية (واس)
17 يونيو 2024

جاء ذلك في كلمة خلال حفل استقبال لكبار الشخصيات والمسؤولين الذين شاركوا في حج هذا العام، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال ولي العهد السعودي: "يحل علينا عيد الأضحى المبارك، مع استمرار الجرائم الشنيعة على أشقائنا في قطاع غزة، ونؤكد ضرورة الوقف الفوري لهذا الاعتداء".

وأضاف: "نناشد بأهمية تحرّك المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الإجراءات، التي تضمن حماية الأرواح في غزة".

وأكد "أهمية تنفيذ القرارات الصادرة مؤخراً من مجلس الأمن الدولي، بشأن مقترح الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة".

وجدّد ولي العهد السعودي "دعوة المملكة للمجتمع الدولي، بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية؛ لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من الحصول على حقوقه المشروعة؛ وليتحقق السلام الشامل والعادل والدائم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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