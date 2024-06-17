جاء ذلك في كلمة خلال حفل استقبال لكبار الشخصيات والمسؤولين الذين شاركوا في حج هذا العام، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال ولي العهد السعودي: "يحل علينا عيد الأضحى المبارك، مع استمرار الجرائم الشنيعة على أشقائنا في قطاع غزة، ونؤكد ضرورة الوقف الفوري لهذا الاعتداء".

وأضاف: "نناشد بأهمية تحرّك المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الإجراءات، التي تضمن حماية الأرواح في غزة".

وأكد "أهمية تنفيذ القرارات الصادرة مؤخراً من مجلس الأمن الدولي، بشأن مقترح الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة".

وجدّد ولي العهد السعودي "دعوة المملكة للمجتمع الدولي، بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية؛ لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من الحصول على حقوقه المشروعة؛ وليتحقق السلام الشامل والعادل والدائم".