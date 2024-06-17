سياسة
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أردوغان: عيد آخر يمرّ على الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض منذ 76 عاماً للاحتلال
شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة منع المجازر التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الفور.
أردوغان: عيد آخر يمرّ على الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض منذ 76 عاماً للاحتلال
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. / صورة: AA
17 يونيو 2024

وقال الرئيس التركي، في كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، خلال فاعلية لحزب العدالة والتنمية بمناسبة عيد الأضحى: "عيد آخر حزين يمرّ على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض منذ 76 عاماً للاحتلال والظلم والإبادة الجماعية الممنهجة".

وأشار إلى دناءة الإدارة الإسرائيلية التي تسببت بـ"استشهاد 38 ألفاً من إخوتنا"، في مشهد "يفطر قلوبنا جميعاً".

وأضاف: "ينبغي على العالم أن يتخذ التدابير ضد تعطش إسرائيل للدماء وأن يمنع فوراً المجازر التي نشهد كل يوم واحدة جديدة منها".

وجدد أردوغان تأكيده ضرورة وقف إدارة نتنياهو "التي تضرم النيران في المنطقة برمتها، بما في ذلك مواطنوها، من أجل إطالة عمرها السياسي".

وأردف: "نبذل قصارى جهدنا لضمان انتصار مقاومة أشقائنا الفلسطينيين الذين يدافعون عن أراضيهم ويدفعون أثماناً باهظة في سبيل حقوقهم وحرياتهم".

وأكد أنهم لن يبقوا صامتين إزاء المآسي في غزة وغيرها من بقاع العالم الإسلامي.

وبيّن أنهم يواصلون اتصالاتهم لإنهاء الصراع المستمر في السودان منذ أكثر من عام.

واستطرد: "من ليبيا إلى الصومال، ومن أفغانستان إلى اليمن، أينما وجدتُ مشكلة أو اضطراباً أو مأساة، نهب لمساعدة المظلومين دون أي تمييز.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلَّفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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