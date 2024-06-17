سياسة
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النرويج تتعهد بمساعدات إضافية للأونروا مقدارها 10 ملايين دولار
تعهدت حكومة النرويج بتقديم نحو 10 ملايين دولار مساعدة إضافية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، واصفة الوكالة الأممية بأنها العمود الفقري للأنشطة الإنسانية في غزة، التي تشهد حرباً إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
النرويج تتعهد بمساعدات إضافية للأونروا مقدارها 10 ملايين دولار
مصاعب كبيرة تواجه الأونروا جراء استهدافها ومدارسها ومستشفياتها من الاحتلال الإسرائيلي في غزة / صورة: Reuters
17 يونيو 2024

وأعلنت وزيرة التنمية الدولية النرويجية آن بيث تفينريم في بيان صحفي على موقع الحكومة الإلكتروني أنهم "سيرسلون مبلغاً إضافياً مقداره 10 ملايين دولار مساعدة للأونروا، بالإضافة إلى المساعدات التي تقدمها".

وأشارت الوزيرة إلى أن الوكالة تعاني صعوبات مالية بسبب الاتهامات التي وجهتها إسرائيل، مشددة على أن "الأونروا ومدارسها ومستشفياتها يتعرضون للهجوم يومياً فيزداد عملها صعوبة مع الوقت".

وأعلنت النرويج اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية في 28 مايو/أيار. وخلص تقرير، أعده خبراء أمميون برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا في أبريل/نيسان الماضي، إلى أن إسرائيل لم تقدم "دليلاً" على اتهاماتها لبعض موظفي الوكالة بالعمل مع حركة حماس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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