وأعلنت وزيرة التنمية الدولية النرويجية آن بيث تفينريم في بيان صحفي على موقع الحكومة الإلكتروني أنهم "سيرسلون مبلغاً إضافياً مقداره 10 ملايين دولار مساعدة للأونروا، بالإضافة إلى المساعدات التي تقدمها".

وأشارت الوزيرة إلى أن الوكالة تعاني صعوبات مالية بسبب الاتهامات التي وجهتها إسرائيل، مشددة على أن "الأونروا ومدارسها ومستشفياتها يتعرضون للهجوم يومياً فيزداد عملها صعوبة مع الوقت".

وأعلنت النرويج اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية في 28 مايو/أيار. وخلص تقرير، أعده خبراء أمميون برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا في أبريل/نيسان الماضي، إلى أن إسرائيل لم تقدم "دليلاً" على اتهاماتها لبعض موظفي الوكالة بالعمل مع حركة حماس.