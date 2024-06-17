سياسة
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"KORKUT 8x8".. أسيلسان التركية تستعرض أبرز ابتكاراتها الدفاعية في باريس
تكشف شركة "أسيلسان" التركية عن أحدث ابتكاراتها في مجال تكنولوجيا الصناعات الدفاعية في معرض Eurosatory، وهو أكبر معرض في أوروبا وأحد المعارض الرائدة في مجال صناعة الدفاع على مستوى العالم، الذي يبدأ اليوم الثلاثاء في باريس.
"KORKUT 8x8".. أسيلسان التركية تستعرض أبرز ابتكاراتها الدفاعية في باريس
نظام مدفع الدفاع الجوي KORKUT 8x8. / صورة: TRT Arabi
17 يونيو 2024

ومن بين الابتكارات البارزة، سيحتل نظام مدفع الدفاع الجوي KORKUT، المدمج في مركبة 8×8، مركز الصدارة. وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها عرض النظام على مثل هذه المنصة في معرض دولي.

ويُعدّ نظام KORKUT عنصراً حيوياً في مخزون القوات المسلحة التركية في تكوين المركبات العسكرية، إذ يسمح تعدد استخدامات نظام KORKUT بتكييفه مع الاحتياجات التشغيلية المختلفة.

وصُمم نظام KORKUT لتقديم الأداء الأمثل في مناطق جغرافية مختلفة وتضاريس صعبة، سواء نُشر في نظام ثابت، أم على مركبة عسكرية، أو الآن على مركبة 8×8.

وتشمل ميزات النظام الدفاعي الرئيسية برج مدفع مُسيّر مستقر قادر على إطلاق النار في أثناء التحرّك، ما يضمن الدفاع الفعال في سيناريوهات القتال الديناميكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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