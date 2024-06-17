وانطلقت مسيرة تضم عشرات الآلاف بعد التجمع قبالة منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بالقدس الغربية نحو الكنيست، تحت شعار: "حكومة الدمار فقدت ثقة الشعب".

وامتلأت الشوارع القريبة من مقر الكنيست بالمتظاهرين الذين حملوا الأعلام الإسرائيلية وصور محتجزين إسرائيليين في غزة، بينما ظهرت لافتة عليها صورة نتنياهو وكفّ أحمر اللون وكتب عليها باللغتين الإنجليزية والعبرية "شيطان شرير".

كما حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "إسقاط حكومة المراوغة" وهتفوا "انتخابات الآن" و"خوَنة" و"عار". ودعت للمسيرة منظمة "إخوة السلاح"، التي تضمّ جنوداً سابقين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في إطار فاعليات "أسبوع المقاومة" التي بدأت السبت وتستمر حتى الخميس المقبل.

وقالت المنظمة على حسابها في منصة إكس: "افتتحت فاعليات الاحتجاج في القدس بمغادرة المئات من نشطاء جماعة إخوة السلاح منزل الرئيس، متوجّهين إلى الكنيست الإسرائيلي"، واعتبرت أن "حكومة الدمار ليس لها تفويض".

وتابعت: "نحتجّ للمطالبة بعودة التفويض للشعب لشفاء إسرائيل، ونطالب بإنهاء حكومة الدمار، هذه حكومة تبصق في وجه الجمهور الذي تخدمه وقد فات زمانها".

وأضافت المنظمة: "في المسيرة عروض احتجاجية هدفها تذكير الوزراء المنفصلين عن الواقع بما حدث هنا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول: سيارات محترقة وبيوت اشتعلت فيها النيران"، وفق قولها. وتابعت: "حكومة الدمار فقدت ثقة الشعب".

كما هاجمت إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، الاثنين الماضي، مشروع قانون يسمح بإعفاء متدينين يهود من الخدمة العسكرية، وذلك بأغلبية 63 صوتاً مقابل معارضة 57، وقالت "يوجد جمهور سعيد بالموت من أجل وطنه، وجمهور غير مطالب بذلك".

وفي وقت سابق الاثنين، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في منشور على منصة إكس، أن الحكومة الحالية "تقوّض أمن الدولة" وأن نتنياهو "يبيع الجنود الإسرائيليين" في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة.

تعليق لابيد جاء عشية انعقاد لجنة الداخلية والأمن البرلمانية، غداً الثلاثاء، لبحث قانون تجنيد المتدينين اليهود "الحريديم" استعداداً لعرضه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.

وتنعقد اللجنة على وقع احتجاجات دعت إليها "إخوة السلاح"، للمطالبة بتطبيق التجنيد الإجباري على جميع الإسرائيليين، إضافة إلى مطالبة الاحتجاجات بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.

ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانوناً شرع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ"مبدأ المساواة".