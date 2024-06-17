سياسة
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الضفة.. مستوطنون متطرفون يهاجمون قرى فلسطينية ويعتدون على سكانها
هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء أمس الاثنين، قرى وممتلكات لفلسطينيين في الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابات وأضرار، وفق إعلام حكومي فلسطيني. فيما اقتحم جيش الاحتلال، مناطق متفرقة من الضفة حيث "اندلعت مواجهات بين المواطنين وقواته".
الضفة.. مستوطنون متطرفون يهاجمون قرى فلسطينية ويعتدون على سكانها
مستوطنون إسرائيليون يهاجمون قرى وممتلكات لفلسطينيين ما أسفر عن إصابات وأضرار - أرشيفية / صورة: AP
17 يونيو 2024

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" أن مستوطنين هاجموا سكاناً فلسطينيين في بلدة دير دِبوان شرق مدينة رام الله، وأوضحت أن "مجموعة من المستعمرين اقتحموا أطراف البلدة وتجمهروا في المنطقة، وألقوا الحجارة على المواطنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح". مضيفة أن مستوطنين آخرين هاجموا مركبات المواطنين في بلدة حوارة، جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية.

أما جنوباً فذكرت الوكالة أن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية على أرض فلسطينية خاصة شرقي الخليل (جنوب)، فيما أقدمت مجموعات مسلحة من المستوطنين على نصب عرائش استيطانية كبيرة ومساكن من الخشب والصفيح في المنطقة المستهدفة من أراضي بلدة بني نعيم.

كما اقتحم جيش الاحتلال، أمس الاثنين، مناطق متفرقة من الضفة الغربية منها بلدة عجول، شمال رام الله، حيث "اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال" دون أن تشير "وفا" إلى وقوع إصابات. كما اقتحم الجيش بلدة عناتا شمال شرق القدس، وعدة أحياء بمدينة الخليل، وبلدة رامين شرق طولكرم (شمال).

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعَّد جيش الاحتلال ومستوطنون اعتداءاتهم على الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما خلف 548 شهيداً ونحو 5 آلاف و200 جريح وأكثر من 9 آلاف و185 معتقلاً فلسطينياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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