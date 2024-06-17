وأفادت الوكالة الرسمية اللبنانية في خبر مقتضب بـ"قصف مدفعي معادٍ (إسرائيلي) ثقيل على بلدة رُب ثلاثين"، وأوضحت أن "القصف على البلدة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن قرى الطيبة ودير سريان وعدد من القرى الجنوبية الأخرى".

وفي وقت سباق الاثنين، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته الحربية أغارت على "أهداف" لحزب الله في جنوب لبنان، وأوضح: "أغارت طائرات حربية في وقت سابق اليوم (الاثنين) على مبنى عسكري وبنية تحتية لحزب الله في منطقة عيترون". وأضاف: "كما استُهدف مبنى عسكري لحزب الله في عيتا الشعب، وبنية معادية في شقرا جنوب لبنان"، وفق قوله.

وتتزامن هجمات الاحتلال هذه مع زيارة بدأها المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى تل أبيب، الاثنين، من المتوقع أن تقوده إلى لبنان اليوم الثلاثاء ضمن جهود تهدئة الأوضاع على الحدود بين الجانبين، بعد أن تصاعدت بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي.

والأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان أن "حزب الله" أطلق أكثر من 5 آلاف قذيفة صاروخية وأخرى مضادة للدروع ومسيّرات مفخخة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من جنوبي لبنان، وحذر من أن هجمات "حزب الله" تدفع نحو "حافة تصعيد واسع قد تترتب عليه نتائج مدمرة على لبنان والمنطقة بأسرها".