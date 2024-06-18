وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مقتضب عقب لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض أنّ "23 حليفاً سوف يُنفق 2% من الناتج المحلي الإجمالي أو أكثر على الدفاع هذا العام"، مضيفاً أن حلفاء الناتو سيزيدون نفقاتهم الدفاعية بنسبة 18% هذا العام، "وهذه هي أكبر زيادة في السنوات الأخيرة".

وشدد على أن عدد الدول التي تُنفق 2% تضاعف مقارنة بما كان عليه قبل 4 سنوات، مشيراً إلى أنّ هذا "يُظهر أنّ الحلفاء الأوروبيين وكندا يساهمون في تقاسم الأعباء المشتركة لحماية جميع الحلفاء". وأفاد بأنهم سيحتفلون بالذكرى الـ75 لتأسيس الحلف في قمة الناتو المُزمع عقدها في واشنطن خلال يوليو/تموز القادم، وسيتّخذون قرارات مهمة للمستقبل.

ولفت ستولتنبرغ إلى أن الحلف سيُقرر لعب دور قيادي في تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا خلال قمة الناتو، وتابع: "كلما كان دعمنا لأوكرانيا أقوى، انتهت هذه الحرب بشكل أسرع". فيما قال بايدن معقّباً: "معاً نمنع الهجمات الروسية في أوروبا".

وفي فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.