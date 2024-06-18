وأوضحت الصحيفة، التي نقلت الكلام عن ثلاثة مسؤولين لم تذكر أسماءهم، أنّ النائب جريجوري ميكس والسيناتور بن كاردين وقّعا على الصفقة تحت ضغط شديد من إدارة بايدن بعد أن تسبب المشرّعان في تأجيل البيع لعدة أشهر، فيما لم يردّ مكتب أيّ من النائبَين على طلبات للتعليق، حسب وكالة رويترز.

وقال مدير الاتصالات بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إريك هاريس في تصريح للصحيفة: "جرى التعامل مع كل المشكلات والمخاوف لرئيس اللجنة كاردين من خلال مشاوراتنا المستمرة مع الإدارة، ولهذا السبب شعر بأنه من المناسب السماح لهذا الأمر بالمضي قُدماً".

وقال ميكس للصحيفة إنه على اتصال وثيق بالبيت الأبيض ويحثّهم على الضغط على إسرائيل بشأن الجهود الإنسانية والإصابات في صفوف المدنيين. ونقلت عنه الصحيفة القول إن الطائرات من طراز F-15 لن تُسلّم قبل "سنوات من الآن".

وتتزايد الضغوط على بايدن من أعضاء حزبه الديمقراطي بسبب دعمه غير المحدود لإسرائيل في ظلّ عدوانها المستمر منذ ثمانية أشهر على غزة والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني ونزوح ما يقرب من 2.3 مليون نسمة.