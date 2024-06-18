سياسة
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الثاني في أسبوعين.. جنود كوريون شماليون يعبرون الحدود مع الجنوب لفترة وجيزة
أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية بأنّ عشرات من الجنود الكوريين الشماليين عبروا، اليوم الثلاثاء، الحدود شديدة التحصين مع الجنوب لفترة وجيزة، لكنهم تراجعوا بعد أن أطلق الجيش  الكوري الجنوبي طلقات تحذيرية، وهو التوغل الثاني من نوعه خلال أسبوعين.
الثاني في أسبوعين.. جنود كوريون شماليون يعبرون الحدود مع الجنوب لفترة وجيزة
يونهاب: جنود كوريون شماليون يعبرون الحدود لفترة وجيزة للمرة الثانية في أقل من أسبوعين / صورة: AP
18 يونيو 2024

ونقلت يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قولها إنّ جنوداً كوريين شماليين كانوا يعملون في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل الكوريتين، عبروا لفترة وجيزة إلى الجنوب مرة أخرى صباح اليوم (الثلاثاء) وعادوا إلى جانبهم بعد أن أطلق الجيش الكوري الجنوبي عيارات تحذيرية.

وذكرت الهيئة أن ما بين 20 و30 جندياً كورياً شمالياً عبروا خط ترسيم الحدود العسكرية داخل المنطقة منزوعة السلاح في القسم الأوسط من الحدود في نحو الساعة 8:30 صباحاً، وأنّ الجيش الكوري الجنوبي أجرى بثاً تحذيرياً وأطلق عيارات تحذيرية مما دفع الجنود الشماليين إلى العودة إلى جانبهم من الحدود.

وأضافت أنه لم يكن هناك أي نشاط غير عادي بعد العيارات التحذيرية، فيما أكد مسؤول في الهيئة أنّ المنطقة التي اخترقها الجيش الكوري الشمالي في خطّ ترسيم الحدود العسكرية اليوم مختلفة عن المنطقة التي اخترقها في يوم 9 يونيو/حزيران، وأضاف أن الحادث يبدو عرضياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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