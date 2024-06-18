ونقلت يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قولها إنّ جنوداً كوريين شماليين كانوا يعملون في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل الكوريتين، عبروا لفترة وجيزة إلى الجنوب مرة أخرى صباح اليوم (الثلاثاء) وعادوا إلى جانبهم بعد أن أطلق الجيش الكوري الجنوبي عيارات تحذيرية.

وذكرت الهيئة أن ما بين 20 و30 جندياً كورياً شمالياً عبروا خط ترسيم الحدود العسكرية داخل المنطقة منزوعة السلاح في القسم الأوسط من الحدود في نحو الساعة 8:30 صباحاً، وأنّ الجيش الكوري الجنوبي أجرى بثاً تحذيرياً وأطلق عيارات تحذيرية مما دفع الجنود الشماليين إلى العودة إلى جانبهم من الحدود.

وأضافت أنه لم يكن هناك أي نشاط غير عادي بعد العيارات التحذيرية، فيما أكد مسؤول في الهيئة أنّ المنطقة التي اخترقها الجيش الكوري الشمالي في خطّ ترسيم الحدود العسكرية اليوم مختلفة عن المنطقة التي اخترقها في يوم 9 يونيو/حزيران، وأضاف أن الحادث يبدو عرضياً.