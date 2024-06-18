وأفادت هيئة البث العبرية الرسمية بأن وحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية أعدت الوثيقة الاستخباراتية في 19 سبتمبر/أيلول 2023، تحت عنوان "تدريب مفصل على المداهمات من البداية إلى النهاية". وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن "الوثيقة كانت معروفة لقيادة الاستخبارات، وعلى الأقل لقيادة غزة" في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقاً لتقرير هيئة البث: "يصف الشخص الذي كتب الوثيقة بالتفصيل سلسلة من التدريبات التي نفَّذتها وحدات النخبة التابعة لحماس والتي تدربت فيها على مداهمة المواقع العسكرية والكيبوتسات (البلدات الإسرائيلية الصغيرة)، واختطاف الجنود والمدنيين، وحتى تعليمات حول كيفية احتجاز وحراسة المختطفين في أثناء وجودهم داخل قطاع غزة".

ووفقاً للوثيقة تتمثل "الخطوة الأولى في التمرين على فتح ثغرات في موقع وهمي للجيش الإسرائيلي بُني في قطاع غزة يحاكي المواقع بالقرب من القطاع، ونفّذت التمرين أربع سرايا، وأُعطيت كل سرية موقعاً مختلفاً".

وقالت هيئة البث: "صاغ أفراد المخابرات الإسرائيلية الذين تابعوا التمرين الخطوات التالية بعد اقتحام الأراضي الإسرائيلية والاستيلاء على المواقع الأمامية، مشيرين إلى أن التعليمات كانت تسليم الجنود الأسرى إلى قادة السرايا، وأن العدد المتوقع للرهائن يتراوح بين 200 و250 شخصاً".

وأشارت إلى أنه "وُصفت أهداف الغارة العسكرية التي جرى التدريب عليها أيضاً في الوثيقة: مقرات القيادة، ومقرات قيادة العمليات، والمعابد اليهودية في القواعد العسكرية، ومقر الطيران الحربي، ومقر الاتصالات، ومعدات إطلاق النار، وأماكن الجنود".

ورأت أنه "لم تكن استخبارات القيادة الجنوبية وفرقة غزة على علم بخطة الاختطاف التي وضعتها حماس فحسب، بل فصَّلت أيضاً الظروف التي احتُجز فيها المختطَفون، بما في ذلك تعليمات للخاطفين حول كيفية التصرف في الحالات القصوى، وكيفية احتجاز المختطَفين وتحت أي ظروف يمكن إعدامهم".

وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الأمن تجاهلت الوثيقة، وأضافت: "قبل اندلاع الحرب، كانت مؤسسة الدفاع تفتخر بالحاجز الأمني الجديد الذكي، الذي اكتمل قبل عامين من هجوم حماس، وهو جدار فوق الأرض وتحتها، بُنيت عليه أنظمة تكنولوجية".

كان عديد من المسؤولين السياسيين والأمنيين والعسكريين الإسرائيليين قد وصفوا هجوم حماس بأنه "فشل استخباري كبير". وكانت فصائل فلسطينية، بينها حماس والجهاد الإسلامي، قد أسرت نحو 239 شخصاً، وفق تقديرات إعلام عبري، خلال هجوم مباغت شنَّته على مواقع عسكرية ومستوطنات محاذية لغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.