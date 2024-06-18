وقالت الوزارة في بيان، الاثنين، إن الجامعتين وافقتا على التعامل مع الشكاوى بهذا الشأن واتخاذ بعض الخطوات مثل "إعادة النظر في بعض الشكاوى السابقة، وإبلاغ الحكومة بالنتائج، وتدريب الموظفين على كيفية التعامل مع مزاعم التمييز وإجراء مزيد من الاستقصاء للقدرة على تقييم مثل هذه التجارب الخاصة بالتمييز".

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتنامي موجة الاحتجاجات في الولايات المتحدة، الداعم والحليف الأول لإسرائيل في الحرب، أطلقت وزارة التعليم الأمريكية عدة تحقيقات بشأن الاحتجاجات التي عمَّت عديداً من جامعاتها. وتعد التحقيقات مع جامعتَي ميشيغان ونيويورك من أول التحقيقات التي يجري الانتهاء منها. وأكدت الجامعتان الاتفاق على قرار الوزارة، وقالتا إنهما تعارضان جميع أنواع التمييز والمضايقات.

وشهدت الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة حوادث وجرائم تتعلق بمعاداة العرب والفلسطينيين، من بينها واقعة طعن في أكتوبر/تشرين الأول راح ضحيتها طفل أمريكي من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 6 أعوام في ولاية إلينوي، إضافةً إلى حادثة إطلاق نار في نوفمبر/تشرين الثاني على 3 طلاب من أصل فلسطيني في فيرمونت، وطعن رجل أمريكي من أصل فلسطيني بتكساس في فبراير/شباط.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلَّفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.