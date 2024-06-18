ويشتبه الشاباك في تسرب معلومات من أجهزة الأمن إلى قراصنة إنترنت عملوا لصالح إسرائيل ضد دول معادية، لكنهم تسببوا بأضرار كبيرة، حسب الهيئة التي أضافت أن قراصنة الإنترنت الإسرائيليين تسببوا في الكشف عن عمليات سرية للاستخبارات الإسرائيلية بدلاً من تحقيق أهدافهم.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن محاولة قراصنة الإنترنت اختراق أهداف في عدة دول دفع الدول المعنية إلى تعزيز تحصين الأهداف التي كان من المفترض مهاجمتها. وقالت إن القراصنة حاولوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول تعطيل البنى التحتية في بعض الدول.

وفي وقت سابق الاثنين، كشف إعلام عبري، عن وثيقة استخباراتية توقعت هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتجاهلتها سلطات الأمن الإسرائيلية بـ"الكامل". وأفادت هيئة البث العبرية الرسمية بأن وحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية أعدت الوثيقة الاستخباراتية في 19 سبتمبر/أيلول 2023، تحت عنوان "تدريب مفصل على المداهمات من البداية إلى النهاية". وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن "الوثيقة كانت معروفة لقيادة الاستخبارات، وعلى الأقل لقيادة غزة" في جيش الاحتلال الإسرائيلي.