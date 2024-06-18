سياسة
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الشاباك يحقق في تسريب معلومات بعد 7 أكتوبر إلى قراصنة عملوا لصالح إسرائيل
فتح جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تحقيقاً بشأن شبهات حول تسريب معلومات من داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول, حسبما كشفت عنه هيئة البث الإسرائيلية.
الشاباك يحقق في تسريب معلومات بعد 7 أكتوبر إلى قراصنة عملوا لصالح إسرائيل
جنود إسرائيليون خلال التوغل البري في غزة / صورة: AFP
18 يونيو 2024

ويشتبه الشاباك في تسرب معلومات من أجهزة الأمن إلى قراصنة إنترنت عملوا لصالح إسرائيل ضد دول معادية، لكنهم تسببوا بأضرار كبيرة، حسب الهيئة التي أضافت أن قراصنة الإنترنت الإسرائيليين تسببوا في الكشف عن عمليات سرية للاستخبارات الإسرائيلية بدلاً من تحقيق أهدافهم.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن محاولة قراصنة الإنترنت اختراق أهداف في عدة دول دفع الدول المعنية إلى تعزيز تحصين الأهداف التي كان من المفترض مهاجمتها. وقالت إن القراصنة حاولوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول تعطيل البنى التحتية في بعض الدول.

وفي وقت سابق الاثنين، كشف إعلام عبري، عن وثيقة استخباراتية توقعت هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتجاهلتها سلطات الأمن الإسرائيلية بـ"الكامل". وأفادت هيئة البث العبرية الرسمية بأن وحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية أعدت الوثيقة الاستخباراتية في 19 سبتمبر/أيلول 2023، تحت عنوان "تدريب مفصل على المداهمات من البداية إلى النهاية". وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن "الوثيقة كانت معروفة لقيادة الاستخبارات، وعلى الأقل لقيادة غزة" في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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