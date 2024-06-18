وقالت وسائل إعلام محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت، فجر اليوم الثلاثاء، بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرقي محافظة طولكرم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع شبان فلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الاحتلال اعتقل 5 فلسطينيين بينهم أسرى محررون وأصاب فلسطينياً بالرصاص خلال اقتحام بلدات وقرى عدة في محافظة رام الله والبيرة. وأفادت مصادر محلية، بأن الجيش اقتحم بلدات سنجل وأم صفا ودير بزيغ وعجول في رام الله، وأوضحت أن الاقتحامات وقعت في ساعات الفجر الأولى، قبل أن تنسحب قوات الاحتلال لاحقاً من تلك المناطق.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضاً منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وشنت عمليات دهم واعتقال. كما شنت حملة دهم واسعة لمنازل في بلدات دورا جنوب الخليل وبرطعة غرب جنين، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين. وقالت مصادر أمنية: "إن قوات الاحتلال اعتقلت شقيقين من قرية حوسان غرب بيت لحم، بعد اقتحام منزلهما. فيما تعرضت بلدة عزون شرق قلقيلية وحبلة جنوبها، لعملية دهم واقتحام".

أما في نابلس، قالت وكالة "وفا": "إن عدداً من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة، وتمركزت في منطقة المستشفى العربي التخصصي، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع شبان فلسطينيين". كما احتجزت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين داخل إحدى المدارس، وأخضعتهم لتحقيق ميداني واعتدت على بعضهم بالضرب، واعتقلت شابين.

وأضافت أن قوات الاحتلال دهمت أيضاً إحدى البنايات، واقتحمت مركزاً لصيانة الأجهزة الكهربائية وفتشته وعبثت بمحتوياته، ودهمت عدداً من المنازل وفتشتها في بلدة حوارة جنوب المدينة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا من مدخلها الجنوبي، وحاصرت منزلاً لشقيقين في منطقة صبيحة بالمدينة، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في المكان، قبل أن تعتقلهما.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعَّد جيش الاحتلال ومستوطنون اعتداءاتهم على الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما خلّف 548 شهيداً ونحو 5 آلاف و200 جريح وأكثر من 9 آلاف و185 معتقلاً فلسطينياً.