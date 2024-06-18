وقال مسؤولون روس إن طائرة مسيّرة شنت هجوماً اليوم على بلدة آزوف التابعة لمنطقة روستوف جنوب البلاد، أدى إلى اندلاع حريق في مستودعات نفط. وكتب حاكم المنطقة فاسيلي غولوبيف على تليغرام: "تشير البيانات الأولية إلى عدم وقوع إصابات".

وقالت وزارة الطوارئ الروسية: "إن الحريق انتشر في 5 آلاف متر مكعب، وإن عشرات من رجال الإطفاء يكافحون الحريق". في المقابل، أفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن أنظمتها للدفاع الجوي دمرت 10 طائرات مسيّرة فوق زابوريجيا ودنيبروبتروفسك، أطلقتها روسيا خلال الليل لاستهداف البلاد.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا واشترطت لإنهائها "تخلِّي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.