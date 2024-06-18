ونقلت الوكالة عن الفلسطيني المقيم في إسطنبول يوسف سالم، قوله إنه أمضى أشهُراً في ملء جدول بيانات بشهداء عائلته بكامل تفاصيلهم، مشيراً إلى أن إسرائيل قتلت خلال غاراتها الجوية على قطاع غزة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، 173 من أقاربه، وبحلول الربيع ارتفع هذا العدد ليصل إلى 270.

وشملت مراجعة أسوشييتد برس سجلات الضحايا الصادرة عن وزارة الصحة في غزة حتى مارس/آذار الماضي، وإشعارات الوفاة عبر الإنترنت، وصفحات وجداول البيانات على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالعائلة والأحياء، وحسابات الشهود والناجين، بالإضافة إلى بيانات الضحايا من شركة Airwars، وهي منظمة مراقبة الصراع ومقرها لندن.

ووفق تحقيق الوكالة، عانى ما يقرب من 1900 أسرة، خلال هذه الحرب من وفيات متعددة، حيث قتلت إسرائيل أكثر من 70 شخصاً من عائلة المغربي، في غارة جوية واحدة في ديسمبر/كانون الأول، وأكثر من 50 شخصاً من عائلة أبو النجا، في غارات متفرقة في أكتوبر/تشرين الأول، بمن في ذلك امرأتان حاملان على الأقل.

من جانبها، فقدت عشيرة دغمش الكبيرة ما لا يقل عن 44 من أفرادها في غارة إسرائيلية على أحد المساجد. وبحلول الربيع قتلت إسرائيل أكثر من 80 فرداً من عائلة أبو القمصان.

وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده: "لا يمكننا مواكبة إجمالي عدد القتلى"، منوهاً إلى أن العشرات من باحثيه في غزة توقفوا عن توثيق الوفيات العائلية في مارس/آذار بعد تحديد أكثر من 2500 حالة وفاة. وأضاف عبده أن الفلسطينيين سيتذكرون عائلات بأكملها اختفت من حياتهم "يبدو الأمر كأن قرية صغيرة قد مُحيت".

ويعد الحصول على صور ووثائق مفصَّلة للعائلات التي استُشهدت أمراً صعباً، إذ دُفنت عائلات بأكملها في مقابر جماعية، أو في باحات المستشفيات، أو تحت أنقاض المنازل التي استُشهدوا فيها.

وحددت أسوشييتد برس مواقع تعرضت لنحو 10 ضربات، من بين الهجمات الأكثر دموية في الفترة من 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 24 ديسمبر/كانون الأول، ووجدت أنها أصابت المباني السكنية والملاجئ التي كانت تضم عائلات. ووفق ما جاء في تحقيق الوكالة، لم يكن هناك "بأي حال من الأحوال أي هدف عسكري واضح أو تحذير مباشر لمن هم بالداخل"، وأسفرت الغارات مجتمعة خلال هذه الفترة عن استشهاد أكثر من 500 شخص.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلَّفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.