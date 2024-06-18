وأفاد مسعفون فلسطينيون أنهم انتشلوا جثة شهيدٍ وعدداً من المصابين جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المدنيين في الحي السعودي غربي رفح، جنوب القطاع. كما نسفت قوات الاحتلال عشرات المنازل هناك، فيما تواصل الآليات المدفعية قصف الحي منذ صباح الثلاثاء.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلاً لعائلة أبو صفية بحي الشيخ رضوان، شمالي مدينة غزة، ما أسفر عن اشتعال النيران في المكان وسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر بالقطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 25 شهيداً و80 إصابة ما يرفع حصيلة ضحايا الحرب إلى 37 ألفاً و372 شهيداً و85 ألفاً و452 جريحاً منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وذكر جيش الاحتلال في بيان، أمس الثلاثاء، أن "قوات الفرقة 99 تواصل القتال (التوغل) وسط القطاع، بالتزامن مع قتال قوات الفرقة 162 في منطقة رفح". وأشار البيان إلى "وقوع اشتباكات وجهاً لوجه بين مقاتلين فلسطينيين وجنود لواء جفعاتي ضمن الفرقة 162 في منطقة رفح".

وأضاف: "خلال الساعات الأخيرة واصل سلاح الجو شن غارات على عشرات الأهداف في قطاع غزة" وهي عادةً غارات تستهدف مدنيين آمنين في منازلهم.

قصف عنيف على المحافظة الوسطى

في غضون ذلك، كثف جيش الاحتلال قصفه على جميع مناطق القطاع، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 13 شهيداً وعدداً من الجرحى، جراء استهداف الاحتلال منزلاً ومحال تجارية في مخيم النصيرات وسط القطاع.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على منطقة المغراقة ومحيط منطقة وادي غزة شمال مخيم النصيرات، إضافة إلى استهداف أرض زراعية في محيط منطقة المفتي شمال المخيم. كما نفذت طائرات الاحتلال غارات استهدفت المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع وحيي تل الهوا والزيتون في مدينة غزة. وشهد مخيم البريج بدوره أيضاً قصفاً جوياً أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين بجروح.

وقالت مصادر طبية في "مستشفى شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح (وسط)، إن 13 شهيداً وعدداً من الجرحى غالبيتهم نساء وأطفال وصلوا إلى المستشفى بعد قصف الطائرات الإسرائيلية منازل مدنيين بمخيمي النصيرات والبريج. كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن وحدات الهندسة في جيش الاحتلال تنسف عدداً من المباني في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

وأعلنت مصادر طبية أخرى عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في قصف من مسيّرة إسرائيلية استهدف شارع الصحابة وسط مدينة غزة. فيما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف بلدة القرارة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، وفق مصادر طبية في مستشفى "غزة الأوروبي" بالمدينة.

3500 طفل يهددهم الموت

وإلى جانب القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع، يزيد تفاقم المجاعة بين الفلسطينيين، بخاصة الأطفال، الوضع الإنساني في غزة سوءاً. وفي هذا الصدد، قال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان الثلاثاء، إن غزة "تتجه إلى المجاعة بشكل متسارع، والاحتلال (الإسرائيلي) والإدارة الأمريكية يقودان مؤامرة لمنع وصول المساعدات والبضائع إلى شعبنا، ونطالب بتدخل دولي فوري وعاجل لوقف هذه الجريمة".

وحذر المكتب من أن "3500 طفل يهددهم الموت بسبب سوء التغذية وانعدام المكملات الغذائية والتطعيمات التي أصبحت في إطار الممنوعات من الدخول إلى قطاع غزة". وأوضح أن "جريمة منع إدخال المساعدات والغذاء كأداة للضغط السياسي من قبل الاحتلال والإدارة الأمريكية، عمل على مضاعفة المعاناة في جميع محافظات قطاع غزة بشكل ملحوظ، حتى الأسواق والمحال التجارية باتت تعاني من جفاف البضائع والسلع".

كما طالب "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالوقوف عند مسؤولياتهم، واتخاذ موقف شجاع بفرض تدخل دولي فوري وعاجل لوقف هذه الجريمة التي سيروح ضحيتها مئات الآلاف من المدنيين والأطفال والمرضى".

ودعا إلى "فتح معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم (جنوب)، وإدخال المساعدات والبضائع، وإنهاء حرب الإبادة الجماعية المستمرة للشهر التاسع على التوالي".

وفي 7 مايو/أيار الماضي سيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح بعد يوم من إعلان تل أبيب بدء عملية عسكرية في المدينة المكتظة بالنازحين، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء شح المساعدات. وجراء الحرب وقيود إسرائيلية تنتهك القوانين الدولية، يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء، وصل إلى حد تسجيل وفيات جراء الجوع.