وقال هوكشتاين، في كلمة مباشرة عقب لقائه رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، في عين التينة، غرب بيروت، الثلاثاء: "نمر بأوقات صعبة ونريد حلولاً حاسمة للوضع على الحدود (جنوب لبنان)".

وأضاف أن "التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يؤدي أيضاً إلى إنهاء التصعيد الحدودي بين لبنان وإسرائيل".

وزعم أن مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن للتهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل قبله الوسطاء وتل أبيب، وأنه يجب على "حماس" قبوله.

ورأى المبعوث الأمريكي أن "التهدئة على الحدود ستسمح بعودة السكان إلى جنوب لبنان و(المستوطنين اليهود) شمال إسرائيل".

وقبل لقائه بري، وصل هوكشتاين، صباح الثلاثاء، إلى بيروت قادماً من إسرائيل، والتقى قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، في بيروت بحضور سفيرة واشنطن، ليزا جونسون.

وتناول اللقاء "بحث الأوضاع العامة في لبنان، والمنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية"، وفق الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية).

وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، خلال لقائه الوسيط الأمريكي، إن "لبنان لا يسعى إلى التصعيد، والمطلوب وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، والعودة إلى الهدوء والاستقرار عند الحدود الجنوبية".

وأضاف ميقاتي، وفق بيان صدر عن مكتبه: "نواصل السعي لوقف التصعيد واستتباب الأمن والاستقرار ووقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية وأعمال القتل والتدمير الممنهج التي ترتكبها إسرائيل".

رد إيراني يصعب صده

والتقى المبعوث الأمريكي، خلال زيارته إلى إسرائيل، الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ، وزعيم المعارضة يائير لابيد، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي، في بيان، إن الجانبين ناقشا ما وصفه بـ"الهجمات المتواصلة وإطلاق الصواريخ من حزب الله بتحريض من إيران، باتجاه البلدات والمدن (المستوطنات) الشمالية في إسرائيل، والحاجة الملحّة إلى استعادة الأمن على الحدود الشمالية، والسماح للسكان (المستوطنين) بالعودة بأمان إلى منازلهم (شمال إسرائيل)".

بدورها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، إن هوكشتاين "حذر من احتمال أن تؤدي الحرب مع حزب الله إلى هجوم إيراني واسع النطاق على إسرائيل، سيكون من الصعب على أنظمة الدفاع الإسرائيلية صده، يترافق مع احتمال نيران واسعة النطاق من قبل حزب الله في لبنان".

ولفتت إلى أن زيارة هوكشتاين تزامنت مع وقف حزب الله هجماته على إسرائيل بمناسبة عيد الأضحى (بدأ الأحد).

وقالت: "يأمل المبعوث الأمريكي استغلال فترة توقف تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لمحاولة وضع إطار لاتفاق وقف إطلاق النار في المستقبل بين الجانبين".

ونقلت الصحيفة عن المستشار الأمريكي قوله للمسؤولين الإسرائيليين: "طالما استمر القتال في قطاع غزة، فلن يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق منفصل بين إسرائيل وحزب الله".

وأضافت: "يأمل هوكشتاين أنه إذا جرى إنجاز العملية البرية الإسرائيلية في رفح جنوب القطاع خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، فإن ذلك سيؤدي أيضاً إلى خفض حدة النيران بين إسرائيل وحزب الله في الشمال".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال، قصفاً يوميّاً، وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة خلفت أكثر من 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد "الخط الأزرق" الفاصل بين إسرائيل ولبنان تصعيداً لافتاً، ودعت الولايات المتحدة مراراً إلى احتوائه.