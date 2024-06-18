سياسة
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حزب الله يستهدف دبابة ميركافا إسرائيلية.. وصاروخ يشعل حريقاً بمستوطنة
أعلن حزب الله، الثلاثاء، استهدافه دبابة إسرائيلية بهجوم جوي على موقع عسكري، وتحقيق "إصابة مباشرة" فيه، فيما اندلع حريق في منطقة زراعية جنوب مستوطنة المطلة، شمال إسرائيل، بعد سقوط صاروخ أُطلق من لبنان، وفق مصدر رسمي.
حزب الله يستهدف دبابة ميركافا إسرائيلية.. وصاروخ يشعل حريقاً بمستوطنة
حرائق أشعلها القصف الإسرائيلي بقرية دير ميماس بجنوب لبنان 15 يونيو/حزيران / صورة: AFP Archive
18 يونيو 2024

وقال حزب الله، في بيان، إن مقاتليه "استهدفوا، ظهر الثلاثاء، دبابة ميركافا داخل موقع حدب يارين ‏بمسيرة انقضاضية، وأصابوها إصابة مباشرة"، لافتاً إلى أن ‏ذلك يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة".

في سياق متصل، أشارت هيئة البث العبرية، الثلاثاء، إلى سقوط صاروخ في منطقة زراعية جنوب (مستوطنة) المطلة (شمال)، ما أدى إلى اندلاع حريق هناك، موضحة أنها "المرة الأولى التي يجري فيها إطلاق صواريخ من لبنان بعد 48 ساعة من الهدوء".

وتتزامن هذه التطورات مع زيارة يجريها المبعوث الأمريكي، عاموس هوكشتاين، إلى لبنان، قادماً من إسرائيل، ولقائه رئيسَي الحكومة والبرلمان، نجيب ميقاتي ونبيه بري، في بيروت. وفي الأسابيع الأخيرة، شهد "الخط الأزرق" الفاصل بين إسرائيل ولبنان تصعيداً لافتاً، دعت الولايات المتحدة مراراً إلى احتوائه.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها حزب الله، قصفاً يوميّاً مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أسفر عن مئات الضحايا بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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