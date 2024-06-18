جاء ذلك في مقطع فيديو بثه الحزب عبر منصة "تليغرام"، تحت عنوان: "مشاهد استطلاع جوي لمناطق في شمال فلسطين المحتلة عادت بها طائرات القوة الجوية في المقاومة الإسلامية (الحزب)".

وتُظهر اللقطات مجمع الصناعات العسكرية لشركة رفائيل، الذي يضم عدداً كبيراً من المصانع والمخازن وحقول التجارب، كما يجري فيها "تصنيع وتجميع أنظمة الدفاع الجوي الفعال، لا سيما القبة الحديدية، وتبلغ مساحتها 6.5 كيلومتر مربع، وتبعد عن الحدود اللبنانية 24 كيلومتراً"، وفق المصدر نفسه.

ويبيّن المقطع رصداً للشركة ومواقعها، شمل نفق اختبار محركات صاروخية ومخازن صواريخ للدفاع الجوي، ومنصة قبة حديدية، وجميعها منتشرة في مناطق كثيفة الأشجار، كما عرض لقطات لمصانع التحكم والتوجيه والمباني الإدارية للشركة نفسها، وراداراً للتجارب الصاروخية.

كما ظهر "تكتل عمراني عالي الكثافة يحاذي ساحل خليج حيفا، ويقع شمال المدينة المحتلة"، وفق ما كتب حزب الله في أثناء عرضه المشهد الذي يصور أبنية عمرانية موزعة على مساحات واسعة، يتخللها "شارع يتسحاق بن تسفي".

وقال الحزب إن عدد سكان التكتل يبلغ نحو 250 ألف مستوطِن، ويضم 6 مدن وأحياء كبرى، وتبلغ مساحته نحو 20 كيلومتراً مربعاً، ويبعد عن الحدود 28 كيلومتراً.

ويحتوي الفيديو مشاهد لما قال حزب الله إنها لمجمعات تجارية وأبراج حدائق أبراهام، ومنطقة ميناء حيفا، التي "تضم منشآت عسكرية أهمها قاعدة حيفا العسكرية وميناء حيفا المدني ومحطة كهرباء ومطار".

إلى جانب ذلك، ظهرت ما قال الحزب عنها "هنغارات صيانة السفن في الميناء ومبنى وحدة الحوسبة ومبانٍ تابعة لوحدة الغواصات، إلى جانب سفينة دعم لوجيستي وزوارق ديغورا وساعر 6 وساعر 4.5 وساعر 5، ورصيفي الكرمل ومزراحي، وخزانات نفط".

ولوحظت في أثناء عرض الفيديو حركة نشطة للسيارات بين الطرق والأبنية التي رصدتها طائرات الحزب الاستطلاعية.

كشف أماكن حساسة

وفي تعقيبها على الفيديو، قالت القناة 12 العبرية: "من غير المعروف ما إذا كان حزب الله التقط صوراً عبر الأقمار الصناعية أو تلاعب بها". وأشارت إلى أنه "في الفيديو، الذي تبلغ مدته 9 دقائق، الذي جرت الموافقة على نشره من الرقابة (في إسرائيل)، يمكن رؤية سلسلة من الأماكن الحساسة في الجليل".

وتابعت القناة: "من بين أمور أخرى، يُظهر الفيديو توثيقاً لأنظمة الدفاع الجوي، التي تشمل بطاريات القبة الحديدية، وقاعدة بحرية وخليج حيفا"، واعتبرت أن "نشر الوثائق يبعث برسالة إلى استعدادات التنظيم للحرب".

بدورها، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن حزب الله نشر لقطات لطائرة مسيرة جرى تصويرها في منطقة خليج حيفا. أما هيئة البث العبرية الرسمية فقالت: "خليج حيفا ومنشآت استراتيجية في الشمال: حزب الله ينشر صوراً من طائرة مسيّرة حلّق بها باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وتتزامن هذه التطورات مع زيارة يجريها المبعوث الأمريكي، عاموس هوكشتاين، إلى لبنان، قادماً من إسرائيل، ولقائه رئيسَي الحكومة والبرلمان، نجيب ميقاتي ونبيه بري، في بيروت. وفي الأسابيع الأخيرة، شهد "الخط الأزرق" الفاصل بين إسرائيل ولبنان تصعيداً لافتاً، دعت الولايات المتحدة مراراً إلى احتوائه.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها حزب الله، قصفاً يوميّاً مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أسفر عن مئات الضحايا بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.