سياسة
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مقتل 4 أشخاص وإصابة 120 جراء زلزال بشمال شرق إيران
لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 120 آخرون جراء زلزال شدته 5 درجات على مقياس ريختر، هزّ مدينة كاشمر، شمال شرق إيران، ظهر اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
مقتل 4 أشخاص وإصابة 120 جراء زلزال بشمال شرق إيران
مقتل 4 أشخاص وإصابة 120 جراء زلزال بشمال شرق إيران / صورة: وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)
18 يونيو 2024

وقال حاكم مدينة كشمار في مقاطعة رضوي خراسان، حجة الله شريعتمداري، إن الزلزال أدى إلى إصابة 120 شخصاً، جرى نقل 35 منهم إلى المستشفى.

وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وقوع الزلزال على بعد نحو 5 كيلومترات من موغان بمقاطعة خراسان الرضوية، بينما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية المحلية أن قوة الزلزال بلغت 5 درجات، وحدث على عمق 6 كيلومترات.

وتشهد إيران، التي تقع على خطوط صدع كبيرة، نشاطاً زلزاليّاً متكرراً. ومن الأمثلة البارزة على ذلك ما حدث في نوفمبر/تشرين الثاني عندما وقع زلزال قوي، بلغت قوته 7.3 درجة، بالقرب من الحدود العراقية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 530 شخصاً وإصابة آلاف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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