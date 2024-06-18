وقال حاكم مدينة كشمار في مقاطعة رضوي خراسان، حجة الله شريعتمداري، إن الزلزال أدى إلى إصابة 120 شخصاً، جرى نقل 35 منهم إلى المستشفى.

وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وقوع الزلزال على بعد نحو 5 كيلومترات من موغان بمقاطعة خراسان الرضوية، بينما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية المحلية أن قوة الزلزال بلغت 5 درجات، وحدث على عمق 6 كيلومترات.

وتشهد إيران، التي تقع على خطوط صدع كبيرة، نشاطاً زلزاليّاً متكرراً. ومن الأمثلة البارزة على ذلك ما حدث في نوفمبر/تشرين الثاني عندما وقع زلزال قوي، بلغت قوته 7.3 درجة، بالقرب من الحدود العراقية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 530 شخصاً وإصابة آلاف.