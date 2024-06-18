ويبقى الحجاج غير المتعجّلين في مكة المكرمة لرمي الجمرات بمشعر مِنى غرب المملكة، اليوم وغداً، قبل أداء طواف الوداع.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن حركة الحجاج نحو جسر الجمرات سارت بسهولة ذهاباً وإياباً، وإلى مساكنهم في مشعر منى، أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجّل منهم.

وفي السياق، قدّم شيخ الأزهر في مصر، أحمد الطيب، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وللأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة نجاح موسم الحج للعام الحالي.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره ما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود لخدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم، وحرص المملكة على توفير كل الإمكانات لأداء مناسك الحج في جو من الوحدة والتآلف والطمأنينة.