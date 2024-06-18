سياسة
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نتنياهو: بلينكن تعهد بالعمل على إلغاء حجب أسلحة أمريكية عن إسرائيل
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أكد لدى زيارته تل أبيب الأسبوع الماضي أن الإدارة الأمريكية تعمل على حل مسألة حجب أسلحة وذخائر عن إسرائيل.
نتنياهو: بلينكن تعهد بالعمل على إلغاء حجب أسلحة أمريكية عن إسرائيل
رئيس الوزراء الإسرائيلي: واشنطن تعهدت بحل مسألة حجب أسلحة عن بلاده / صورة: AFP Archive
18 يونيو 2024

وفي 10 و11 يونيو/حزيران الجاري، زار بلينكن تل أبيب ضمن جولة شرق أوسطية قادته أيضاً إلى الأردن وقطر، في إطار جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وذلك غداة تبنّي مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي يدعم مقترح الرئيس جو بايدن بهذا الخصوص.

وتابع نتنياهو، في بيان أصدره مكتبه: "عندما كان الوزير بلينكن مؤخراً في إسرائيل، أجرينا حواراً صريحاً، وقلت إنني أقدّر كثيراً دعم الولايات المتحدة إسرائيل منذ بداية الحرب"، مستدركاً: "لكنني قلت أيضاً إنه من غير المعقول أن تحجب الإدارة الأمريكية الأسلحة والذخائر عن إسرائيل".

وأكمل: "أكد لي الوزير بلينكن أن الإدارة (الأمريكية) تعمل ليل نهار لإزالة هذه العقبات.. ينبغي أن يكون الأمر كذلك"، فيما لم يحدد نتنياهو نوعية الأسلحة التي تحجبها واشنطن.

ووفق البيان ذاته، أشار نتنياهو إلى أنه "خلال الحرب العالمية الثانية، قال تشرشل للولايات المتحدة: أعطونا الأدوات (الأسلحة اللازمة للحرب) وسنؤدي المهمة.. وأنا أقول: أعطونا الأدوات وسننهي المهمة بشكل أسرع بكثير".

ومنذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، حسب بيانات إسرائيلية وأمريكية.

ورغم التفوق العسكري بالعتاد، وحتى بمستلزمات الحياة، تواصل إسرائيل طلب مزيد من الدعم لاستكمال حرب لم تنجح في تحقيق هدف منها، وهو القضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، حتى مع مرور 9 أشهر من القصف الوحشي.

وسبق للرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعليق صفقة أسلحة لإسرائيل بسبب عدم تقيدها بحماية المدنيين، وفق ما يدعي أنه حريص عليه. وأوائل يونيو/حزيران الجاري، وقّعت إسرائيل صفقة لشراء 25 مقاتلة أمريكية من طراز "إف 35" بقيمة 3 مليارات دولار، حسب بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وجراء الدعم العسكري الأمريكي المطلق لتل أبيب، يحمّل الفلسطينيون واشنطن مسؤولية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ نحو 9 أشهر، التي خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب في ملاحقتها قضائياً أمام محكمة العدل الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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