سياسة
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المنتخب التركي يفوز على نظيره الجورجي بثلاثية في أولى مباريات يورو 2024
فاز المنتخب التركي لكرة القدم على نظيره الجورجي بنتيجة 3-1 في مباراته الأولى ضمن المجموعة السادسة ببطولة أوروبا 2024 على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في مدينة دورتموند الألمانية.
المنتخب التركي يفوز على نظيره الجورجي بثلاثية في أولى مباريات يورو 2024
المنتخب التركي يفوز على نظيره الجورجي بثلاثية في أولى مباريات يورو 2024 / صورة: AFP
18 يونيو 2024

وتقدم المنتخب التركي بهزّ شباك المنتخب الجورجي بعد أن أحرز اللاعب مرت مولدور هدفاً صاروخيّاً في الدقيقة 25، وتعادل المنتخبان عقب إحراز جورجيا هدفاً في الدقيقة 32.

كما أحرز المهاجم التركي أردا غولر هدفاً في الدقيقة 65، تلاه هدف ثالث في الدقيقة 90+7 أحرزه محمد كريم أق ترك أوغلو.

ويتنافس المنتخب التركي في المجموعة السادسة، ويهدف إلى الصعود للدور السادس عشر عقب تأمينه ثلاث نقاط.

وحقق منتخب تركيا 3 انتصارات مقابل تعادل وحيد، فيما حققت جورجيا انتصاراً وحيداً في مباراة ودية أُقيمت في فبراير/شباط 2007.

مصدر:TRT عربي
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