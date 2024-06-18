وتقدم المنتخب التركي بهزّ شباك المنتخب الجورجي بعد أن أحرز اللاعب مرت مولدور هدفاً صاروخيّاً في الدقيقة 25، وتعادل المنتخبان عقب إحراز جورجيا هدفاً في الدقيقة 32.

كما أحرز المهاجم التركي أردا غولر هدفاً في الدقيقة 65، تلاه هدف ثالث في الدقيقة 90+7 أحرزه محمد كريم أق ترك أوغلو.

ويتنافس المنتخب التركي في المجموعة السادسة، ويهدف إلى الصعود للدور السادس عشر عقب تأمينه ثلاث نقاط.

وحقق منتخب تركيا 3 انتصارات مقابل تعادل وحيد، فيما حققت جورجيا انتصاراً وحيداً في مباراة ودية أُقيمت في فبراير/شباط 2007.