سياسة
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في خطوة لتطبيع العلاقات.. أردوغان يجري محادثة هاتفية مع رئيس وزراء أرمينيا
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، شدد خلالها الطرفان على "إرادتهما السياسية لتطبيع العلاقات بشكل كامل بين تركيا وأرمينيا من دون شروط مسبقة".
في خطوة لتطبيع العلاقات.. أردوغان يجري محادثة هاتفية مع رئيس وزراء أرمينيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصافح رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان. / صورة: إعلام تركي
18 يونيو 2024

وفي هذا السياق، أشار الطرفان إلى أهمية مواصلة المحادثات بين الممثلين الخاصين للبلدين.

وجاء في البيان، الذي نشرته دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية على منصة إكس، أن "باشينيان هنّأ أردوغان بمناسبة عيد الأضحى؛ كما هنّأ رئيسنا الموقر رئيس الوزراء باشينيان بمناسبة عيد تجلي السيد المسيح في فاردافار".

كما أعرب أردوغان عن تعازيه لرئيس الوزراء باشينيان جراء كارثة الفيضانات الأخيرة في المناطق الشمالية من أرمينيا.

وأشاد الطرفان بارتياح الحوار المستمر بين كبار المسؤولين في تركيا وأرمينيا. كما ناقشا آخر التطورات في المنطقة والأجندة الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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