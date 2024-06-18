وفي هذا السياق، أشار الطرفان إلى أهمية مواصلة المحادثات بين الممثلين الخاصين للبلدين.

وجاء في البيان، الذي نشرته دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية على منصة إكس، أن "باشينيان هنّأ أردوغان بمناسبة عيد الأضحى؛ كما هنّأ رئيسنا الموقر رئيس الوزراء باشينيان بمناسبة عيد تجلي السيد المسيح في فاردافار".

كما أعرب أردوغان عن تعازيه لرئيس الوزراء باشينيان جراء كارثة الفيضانات الأخيرة في المناطق الشمالية من أرمينيا.

وأشاد الطرفان بارتياح الحوار المستمر بين كبار المسؤولين في تركيا وأرمينيا. كما ناقشا آخر التطورات في المنطقة والأجندة الدولية.