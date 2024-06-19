وسجّل غولر هدفاً رائعاً بعدما أطلق تسديدة من مدى بعيد ليساهم في فوز المنتخب التركي 3-1 على نظيره الجورجي الوافد الجديد على بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، اليوم الثلاثاء، في مباراة أقيمت في ظل تساقط الأمطار بغزارة على استاد دورتموند الذي شهد صخباً جماهيرياً قوياً.

وعلّق لاعب ريال مدريد على هدفه للتلفزيون التركي بعد المباراة قائلاً: "أنا سعيد للغاية ولا كلمات تصف ما أشعر به. كنت أحلم بهذا الهدف باستمرار". وأضاف: "تدربت على هذه التسديدة مؤخراً في نهاية الحصص التدريبية. أنا سعيد للغاية لأنني سجلت بهذه الطريقة".

"شبهوه بميسي"

وشبّهت جريدة "MARCA" الإسبانية غولر في عنوان لإحدى مقالاتها بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تألقه في مباراة اليوم وتميزه مع نادي ريال مدريد الإسباني.

وانتقل غولر إلى ريال مدريد الإسباني، بعدما تألق بشكل كبير في الدوري المحلي الممتاز وأصبح من أهم نجوم الكرة التركية الواعدين.

ونجح لاعب خط الوسط غولر في إظهار موهبته الحقيقية مع فريقه فنربهتشة والمنتخب التركي في عدد قليل من المباريات قبيل انتقاله إلى ريال مدريد، ما جعله محط أنظار كشافة كبار الأندية الأوروبية، قبل أن يقع اختياره على النادي الملكي.

ووصل عدد الدقائق، التي شارك فيها غولر مع نادي ريال مدريد، هذا الموسم في الدوري المحلي، إلى 370 دقيقة، من مجموع عشر مباريات، ولكنه نجح في تسجيل ستة أهداف، خلال هذه الفترة القصيرة، ليتفوق على نجم برشلونة، لامين يامال الذي سجل خمسة أهداف في أكثر من ألفي دقيقة.

ولم يسبق لأي لاعب تركي الفوز مع أحد الأندية بدوري أبطال أوروبا رغم وصول العديد منهم للمباراة النهائية وآخرهم كالهان تشالهانوغلو مع إنتر ميلان في الموسم الماضي وخسر أمام مانشستر سيتي بهدف.