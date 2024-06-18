وأضاف: "مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس يكتظ بالمرضى والجرحى ونعاني مشكلة بالصرف الصحي في محيط المستشفى بسبب استهدافه ومحيطه" من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه "ليس لدينا أسِّرة كافية في المستشفى لاستقبال مزيد من المرضى والجرحى، والمخزون الطبي آخذ بالنفاد، وبعض المرضى يموتون بسبب نقص الأدوية"، وفقاً للأناضول.

ولفت الهمص إلى أن الأمراض المعدية تنتشر في مخيمات النازحين، بخاصة التهاب الكبد الوبائي، وأن الحشرات تنتشر في محيط المستشفيات والمخيمات بسبب مياه الصرف الصحي، مشدداً على أن "المجاعة تفتك (بالناس) شمالي القطاع ولا نستطيع إنقاذ الأطفال من سوء التغذية.. وأن المياه، إن وصلت إلى خيام النازحين، تصل ملوثة وغير صالحة للشرب".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن المجاعة تتسارع في القطاع، وحذّر من أن 3500 طفل يهددهم الموت جراء سوء التغذية.

وأشار المكتب في بيان إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية يُصرِّان على إدخال 2.4 مليون إنسان مدني في قطاع غزة إلى نفق المجاعة وتكريس سياسة التجويع بحق الأطفال والمرضى، ومنع إدخال الغذاء والدواء، في أسلوب خطير وغير إنساني".

وفي 7 مايو/أيار الماضي، سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح بعد يوم من إعلان تل أبيب بدء عملية عسكرية في المدينة المكتظة بالنازحين، ما أدّى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية جرّاء شح المساعدات. وبسبب الحرب وقيود إسرائيلية تنتهك القوانين الدولية، يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة شحّاً شديداً في إمدادات الغذاء والماء والدواء، وصلت إلى حد تسجيل وفيات سببها الجوع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائياً أمام محكمة العدل الدولية.