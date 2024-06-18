سياسة
2 دقيقة قراءة
تحذيرات من كارثية الوضع الصحي بغزة ووفاة مرضى بسبب نقص الأدوية
قال منسق المستشفيات الميدانية في غزة مروان الهمص، أمس الثلاثاء، إن "الوضع الصحي في القطاع كارثي جداً ويزداد تدهوراً بسبب استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات، وبعض المرضى يموتون بسبب نقص الأدوية".
تحذيرات من كارثية الوضع الصحي بغزة ووفاة مرضى بسبب نقص الأدوية
منسق المستشفيات الميدانية في غزة يحذر من أن "الوضع الصحي في القطاع كارثي جداً ويزداد تدهوراً بسبب استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات" / صورة: AA
18 يونيو 2024

وأضاف: "مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس يكتظ بالمرضى والجرحى ونعاني مشكلة بالصرف الصحي في محيط المستشفى بسبب استهدافه ومحيطه" من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه "ليس لدينا أسِّرة كافية في المستشفى لاستقبال مزيد من المرضى والجرحى، والمخزون الطبي آخذ بالنفاد، وبعض المرضى يموتون بسبب نقص الأدوية"، وفقاً للأناضول.

ولفت الهمص إلى أن الأمراض المعدية تنتشر في مخيمات النازحين، بخاصة التهاب الكبد الوبائي، وأن الحشرات تنتشر في محيط المستشفيات والمخيمات بسبب مياه الصرف الصحي، مشدداً على أن "المجاعة تفتك (بالناس) شمالي القطاع ولا نستطيع إنقاذ الأطفال من سوء التغذية.. وأن المياه، إن وصلت إلى خيام النازحين، تصل ملوثة وغير صالحة للشرب".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن المجاعة تتسارع في القطاع، وحذّر من أن 3500 طفل يهددهم الموت جراء سوء التغذية.

وأشار المكتب في بيان إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية يُصرِّان على إدخال 2.4 مليون إنسان مدني في قطاع غزة إلى نفق المجاعة وتكريس سياسة التجويع بحق الأطفال والمرضى، ومنع إدخال الغذاء والدواء، في أسلوب خطير وغير إنساني".

وفي 7 مايو/أيار الماضي، سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح بعد يوم من إعلان تل أبيب بدء عملية عسكرية في المدينة المكتظة بالنازحين، ما أدّى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية جرّاء شح المساعدات. وبسبب الحرب وقيود إسرائيلية تنتهك القوانين الدولية، يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة شحّاً شديداً في إمدادات الغذاء والماء والدواء، وصلت إلى حد تسجيل وفيات سببها الجوع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائياً أمام محكمة العدل الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us