وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة اتصال حكومية مع إسرائيل) أبلغتها بـ"استشهاد بلال عادل عبد الفتاح بللو (39 عاماً)، برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم". وقبيل بيان وزارة الصحة ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب على المدخل الغربي لبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم (جنوب الضفة)، ما أدّى إلى إصابته".

وأضافت أن "الجيش الإسرائيلي أغلق المنطقة ومنع طواقم الإسعاف والمواطنين من الوصول إلى المصاب"، وهو ما أكدته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب، ليرتفع بذلك عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة إلى 549 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافةً إلى نحو 5 آلاف و200 جريح، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وأُصيب عدد من الفلسطينيين واعتُقل آخرون، اليوم الأربعاء، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدناً وبلدات في الضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي نفَّذ حملة اقتحامات في مدينتي نابلس وقلقيلية، وبلدتي طمون (في طوباس) والسيلة الحارثية في جنين (شمال)، ومدينة رام الله (وسط)، وبلدات بمحافظات الخليل (جنوب). وأكد الشهود أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة قلقيلية وشن عمليات دهم لعدد من المنازل، كما اندلع اشتباك مسلح بين مقاتلين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها "تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص الحي في قلقيلية، نُقلت للعلاج في مشافي المدينة"، فيما قالت "سرايا القدس- كتيبة قلقيلية" التابعة لـ"الجهاد الإسلامي"، وكتائب "شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح"، في بيان مشترك: "تصدى مقاتلونا لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة بالرصاص الحي والعبوات المتفجرة في أكثر من محور".

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدات حبلة وعزون وجيوش وكفر لاقف بمحافظة قلقيلية، وشن اعتقالات طالت نحو 10 مواطنين على الأقل، وفق شهود عيان. وفي نابلس، أوضح الشهود أن قوات من الجيش اقتحمت عدة أحياء غرب المدينة، وشنت عمليات دهم وتفتيش للمنازل في بلدة بيت إيبا، وسط تعزيزات عسكرية وصلت إلى البلدة. وأشار الشهود إلى أن أصوات انفجارات سُمعت بين الحين والآخر. وتزامن ذلك أيضاً مع اقتحام قوات من الجيش حي الإرسال في رام الله، واعتقال مواطنَين اثنين على الأقل، وفق المصدر نفسه.

من جهتها، أفادت هيئة شؤون الجدار والاستيطان، في بيان مقتضب، بأن مستوطنين هاجموا منازل فلسطينية في بلدة السّموع جنوبي الضفة، وأضافت أن "عصابات المستوطنين الإرهابية وجيش الاحتلال هاجموا المواطنين وممتلكاتهم في بلدة السموع"، وأن الجيش اعتقل مواطنَين اثنين.

وشمالي الضفة، قالت جمعية الهلال الأحمر في بيانين منفصلين، إن طواقم إسعاف تابعة لها نقلت إلى المستشفيات 3 مصابين في طولكرم ونابلس، مشيرةً إلى أنها نقلت "إصابة بالرصاص الحي لشاب (23 عاماً) من بوابة باقة الشرقية شمال طولكرم"، دون مزيد من التفاصيل. وقالت الجمعية إن طواقمها نقلت إلى المستشفى إصابتين لطفلين (15 عاماً) بـ"الرصاص الحي في القدم، خلال مواجهات في بلدة سالم (شرقي نابلس)"، دون تفاصيل أكثر.

وفي أريحا، شرقي الضفة، قالت "وفا" إن "مستعمرين هاجموا مركبة نقل ركاب عمومية بالحجارة، في أثناء تنقلها عبر طريق المعرجات الرابطة بين محافظات رام الله والبيرة وأريحا، مما أدّى إلى إصابة عدد من ركابها بجروح". فيما قال شهود عيان للأناضول إن "عشرات المستوطنين هاجموا بلدة بورين واعتدوا على الأهالي بالضرب وأحرقوا مركبة فلسطينية".

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال الاحتلال الإسرائيلي 90 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء في الضفة الغربية خلال أيام عيد الأضحى، من بينهم 35 اعتقلهم اليوم الأربعاء. كما قال إن الاحتلال نفَّذ 9280 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، مما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائياً أمام محكمة العدل الدولية.