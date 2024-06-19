جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، عقب كشف إعلام عبري عن وفاة الطبيب الفلسطيني إياد الرنتيسي من قطاع غزة بعد أسبوع من اعتقاله.

وطالبت الهيئة والنادي "بضرورة فتح تحقيق بإشراف دولي بشأن الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي مورست بحقّ المعتقلين والأسرى في سجون ومعسكرات الاحتلال، كوجهٍ من أوجه الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا في غزة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية (خاصة)، إن الرنتيسي الذي كان مديراً لمستشفى نسائي في مدينة بيت لاهيا بقطاع غزة، تُوفي في مركز تحقيق تابع لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" في مدينة عسقلان، بعد أسبوع من اعتقاله في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت المؤسستان إنه لا تأكيدات لديهما بشأن ما نشرته الصحيفة، وإن عائلة الطبيب الرنتيسي لم تُبلغ "من أي جهة كانت حتى اليوم بمصير نجلها المعتقل منذ العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023"، لكنهما صرّحتا بأن "أعداد الشهداء بين صفوف معتقلي غزة، تُقدّر بالعشرات حسب المعطيات الأولية المتوفرة، عدا عن عمليات الإعدام الميداني التي نُفِّذت بحقّ معتقلين داخل غزة".

وأشارت المؤسستان إلى أن الرنتيسي "أب لثلاثة أبناء، ولم يكن يعاني قبل اعتقاله من أية أمراض أو مشكلات صحيّة، واعتقل على أحد الحواجز العسكرية خلال الاجتياح البري لغزة، وله شقيق آخر اعتقله الاحتلال في يناير/كانون الثاني المنصرم".

وأكّدتا "استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة"، واعتبرتا أن "تطويع القانون من أجل ذلك وجه من أوجه حرب الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا".

وأضافتا أن ما كشفت عنه بعض التحقيقات الصحفية الدولية "تؤكد أن جريمة التعذيب والتجويع والجرائم الطبية، وعمليات التنكيل الممنهجة ومنها الاعتداءات الجنسية، شكّلت أسباباً مباشرة لاستشهاد أسرى ومعتقلين، ومنهم معتقلون من غزة".

وعقّبت الهيئة والنادي على "ادعاء الاحتلال نيّته فتح تحقيقات بشأن ظروف احتجاز معتقلي غزة" بالقول إنها "مجرد ادعاءات لا تحمل أي معنى لمنظومة تمارس الإبادة الجماعية على مرأى من العالم، وتمارس جرائم التّعذيب والإعدامات الميدانية أمام عدسات الكاميرا".

وقالتا إن "منظومة القضاء الإسرائيليّ شكّلت ولا تزال تشكّل ركناً أساسياً في ترسيخ كل الجرائم الحاصلة اليوم، ومنها الجرائم المتواصلة بحقّ الأسرى والمعتقلين". ووفق المؤسستين، اعتقلت إسرائيل آلاف الأشخاص من أبناء قطاع غزة، اعترفت بنحو 4 آلاف منهم وأُفرِج عن 1500، بينهم نساء وأطفال وعشرات من الكوادر الطبيّة.

وحسب ما ذكرته "هآرتس" فإن وزارة العدل الإسرائيلية أمرت الجيش بإجراء تحقيق في ظروف وفاة الطبيب الفلسطيني. وادّعى جهاز الشاباك أن الطبيب البالغ من العمر 53 عاماً اتُّهِم بـ"احتجاز رهائن"، فيما لم يصدر بيان رسمي عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أو جهاز الشاباك بخصوص وفاة الطبيب الرنتيسي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائياً أمام محكمة العدل الدولية.