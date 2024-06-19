وتلقت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق التي أنشئت مؤخراً "تقارير ذات مصداقية حول عديد من حالات العنف الجنسي التي ترتكبها الفصائل المتحاربة"، وفق ما صرّح رئيسها محمد شاندي عثمان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وقال إن "نساء وفتيات تعرّضن ولا يزلن لعمليات اغتصاب جماعي ولخطف وزواج قسري"، مؤكداً أن الفريق يتحقق من "تقارير عن استعباد جنسي وتعذيب جنسي في مراكز احتجاز بما في ذلك لرجال وفتيان".

وأسفر النزاع الذي اندلع في السودان بين أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.، عن عشرات آلاف القتلى وعن تهجير أكثر من تسعة ملايين شخص، وفق الأمم المتحدة.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان الأممي بعثة تقصّي الحقائق بعد 6 أشهر على اندلاع النزاع للتحقيق في انتهاكات يشتبه بارتكابها، لكن نواة الفريق لم تُشكّل إلا في ديسمبر/كانون الأول، كما أن أزمة سيولة في الأمم المتحدة وتجميد التوظيف "أدّيا إلى تأخير لأشهر عدة"، وفق عثمان.

ورغم ذلك، بدأ الفريق عمله، و أجرى حتى الآن نحو 80 مقابلة مع ضحايا وشهود على انتهاكات، إذ أعرب عثمان عن "قلق بالغ إزاء استمرار القتال مع عواقب مأسوية ومعاناة هائلة للسكان المدنيين"، كما سلّط الضوء على تقارير تفيد بتجنيد واسع النطاق لأطفال، ولا سيما للمشاركة في "قتال مباشر وارتكاب جرائم عنف".

وقال إن الفريق يشعر بقلق بالغ إزاء القتال العنيف ومحاصرة قوات الدعم السريع الفاشر، المدينة الوحيدة في إقليم دارفور الخارجة عن سيطرتها. وشدد على أن "هجمات سابقة على مناطق أخرى تزيد من مخاوفنا"، مشيراً إلى أن الفريق "يحقق حالياً في هجمات سابقة واسعة النطاق ضد مدنيين على أساس انتمائهم العرقي في مناطق أخرى من دارفور".

وقال إن تلك الهجمات شملت "القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والتشريد القسري والنهب"، كما لفت إلى أن التحقيق يشمل أيضاً "هجمات عرقية" في أماكن أخرى بما في ذلك في أنحاء أخرى من إقليم دارفور ومن ولاية الجزيرة.

ويُتهم طرفا النزاع السوداني بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك الاستهداف المتعمد لمدنيين والقصف العشوائي لمناطق سكنية ومنع دخول مساعدات إنسانية رغم التحذيرات من أن خطر المجاعة يتهدد الملايين.