وقالت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع (البنتاغون) أمس الثلاثاء إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع تايوان منظومة سويتش بليد الصاروخية الهجومية المضادة للجند والدروع بقيمة 60.2 مليون دولار.

كما وافقت الخارجية الأمريكية على بيع "محتمل" لما يصل إلى 291 طائرة مسيّرة من طراز ألتيوس 600 إم-في، بتكلفة تقدر بنحو 300 مليون دولار.

والشهر الماضي أنهت الصين مناورات عسكرية حول تايوان مهددةً بـ"الحرب"، بعد أيام من تصريحات عدّتها انفصالية للرئيس التايواني الجديد لاي تشينغ تي. ولطالما دعت الصين الولايات المتحدة إلى الكف عن تسليح تايوان لإعادة ضمها إلى البر الصيني. وبينما تتمتع الجزيرة بحكم ذاتي، ترى الصين أنها جزء من أراضيها.