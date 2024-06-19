وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في بيان: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، دمَّرت قوات القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم) بنجاح ثمانية أنظمة جوية غير مأهولة للحوثيين المدعومين من إيران في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن". وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، نجحت قوات شريكة في تدمير مركبة جوية غير مأهولة تابعة للحوثيين فوق خليج عدن. ولم يبلَّغ عن وقوع إصابات أو أضرار سواء من الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية".

واليوم الأربعاء، أعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، استهداف محافظة ريمة غربي اليمن، بأربع غارات أمريكية-بريطانية، كما أعلنت استهداف مطار الحديدة بـ30 غارة أمريكية-بريطانية. ونقلت وكالة أنباء "سبأ" -بنسختها التابعة للحوثيين- بياناً صادراً عن إدارة مطار الحديدة، أن "العدوان الأمريكي-البريطاني استهدف مطار الحديدة ومرافقه بأكثر من 30 غارة (منذ بدء هجمات الدولتين في يناير)، في إطار عدوانه الإجرامي الذي يسعى من خلاله لثني اليمن عن إسناد الشعب الفلسطيني".

وحمّلت الولايات المتحدة وبريطانيا المسؤولية الكاملة عن استهداف المطار، وما يترتب عليه من تدمير وأضرار بمرافقه المختلفة، والذي من شأنه إعاقة جهود إعادة تأهيل المطار وتشغيله. ورأت أن هذا الاستهداف يتنافى مع كل المواثيق والمعاهدات التي تجرّم استهداف المطارات المدنية.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على 3 أفراد و6 كيانات سهَّلت شراء جماعة الحوثيين اليمنية الأسلحة. وأكدت الخارجية الأمريكية أن بعض الجهات التي تشملها العقوبات توجد في الصين، وقد مكَّنت الحوثيين من تحقيق إيرادات مالية.