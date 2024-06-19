وقال ضابط بجيش الاحتلال في تصريح لموقع واي نت، التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت (خاصة)، أمس الثلاثاء، إن "التحقيق الأوّلي للجيش يُظهر أن حزب الله أطلق 3 مُسيرات تصوير تجاه إسرائيل، حيث تابعها سلاح الجو الإسرائيلي". وأضاف أن "إحداها أُسقطت والثانية اختفت عن الرادار، إذ يُعتقد أنها سقطت في البحر، فيما تسللت الثالثة إلى مدينة حيفا ومناطق أخرى شمال البلاد".

وحسب ادعاء تحقيق جيش الاحتلال، فإنّ "المسيّرة التي أطلقها حزب الله، وهي من نوع هدهد 1، كانت تحت سيطرته، لكنه قرر عدم إسقاطها كونه عرف أنها مسيّرة تصوير، وليست متفجرة، وإطلاق مضادات جوية باتجاهها يخلق خوفاً لدى السكان، وقد تتسبب بأضرار".

وفي وقت سابق الثلاثاء، نشر "حزب الله" ما قال إنها مشاهد لاستطلاع جوي شمال إسرائيل، حصلت عليها طائرات مسيرة تابعة له دون أن يرصدها جيش الاحتلال.

وتظهر في مطلع الفيديو لقطات جوية لبعض المستوطنات الإسرائيلية، بينها كريات شمونة ونهاريا، و"مجمع الصناعات العسكرية لشركة رفائيل، التي تضم عدداً كبيراً من المصانع والمخازن وحقول التجارب"، وفق ما أرفقه الحزب مع المقطع. كما يجري فيها "تصنيع وتجميع أنظمة الدفاع الجوي الفعال، لا سيما القبة الحديدية، وتبلغ مساحتها 6.5 كيلومتر مربع، وتبعد عن الحدود اللبنانية 24 كيلومتراً"، وفق المصدر نفسه.

وتظهر في المقطع مشاهد رصد للشركة، أعقبها نفق اختبار محركات صاروخية ومخازن صواريخ للدفاع الجوي، ومنصة قبة حديدية، وجميعها منتشرة في مناطق كثيفة الأشجار. وعرض الفيديو أيضاً لقطات قال إنها لمصانع التحكم والتوجيه والمباني الإدارية للشركة نفسها، ورادار للتجارب الصاروخية.

الجيش يوافق على هجوم في لبنان

وأثارت هذه الحادثة غضباً لدى مسؤولي جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين وافقوا على خطط عملياتية لتنفيذ هجوم في لبنان. وقال الجيش في بيان إن كبار المسؤولين العسكريين أجروا تقييماً مشتركاً للوضع بالقيادة الشمالية، مشيراً إلى أنه وفي إطار هذا التقييم "جرت المصادقة وإقرار خطط عملياتية لهجوم في لبنان". وأضاف أن قرارات اتُّخذت بخصوص مواصلة تسريع استعدادات القوات في الميدان.

بدوره، قال وزير الخارجية يسرائيل كاتس، في بيان صادر عن مكتبه: "نحن قريبون جداً من اللحظة التي سنقرر فيها تغيير قواعد اللعبة ضد حزب الله ولبنان. في حرب شاملة، سيُقضى على حزب الله وسيُضرب لبنان بشدة".

وتتزامن هذه التطورات مع زيارة يُجريها المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، إلى لبنان، قادماً من إسرائيل، ولقائه رئيسي الحكومة نجيب ميقاتي، والبرلمان نبيه بري في بيروت. وشدد آموس على ضرورة حلّ النزاع دبلوماسياً بين حزب الله وإسرائيل.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها حزب الله، قصفاً يوميّاً مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أسفر عن مئات الضحايا بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية خلَّفت أكثر من 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.