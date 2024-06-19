سياسة
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جراء ارتفاع درجات الحرارة.. وفاة 550 حاجاً على الأقل خلال أداء فريضة الحج
صرح دبلوماسيون عرب، أمس الثلاثاء بأن 550 شخصاً على الأقل توفوا خلال الحج، بينهم 323 مصرياً، بسبب إعياء مرتبط بالحرارة. وقال التلفزيون الرسمي السعودي إن درجات الحرارة ارتفعت الاثنين، إلى 51.8 درجة مئوية في الظل بالمسجد الحرام في مكة.
جراء ارتفاع درجات الحرارة.. وفاة 550 حاجاً على الأقل خلال أداء فريضة الحج
الحجاج خلال أداء الطواف بمكة المكرمة / صورة: AFP
19 يونيو 2024

وكانت دراسة سابقة أجرتها "جورنال أوف ترافل آند ميديسين" خلصت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية قد يتخطى ما تتحسب له استراتيجيات التعامل مع الحرارة.

كما قالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الثلاثاء، إن 35 حاجاً وحاجّة توفوا في أثناء أدائهم لمناسك الحج. وأفادت وزارة الخارجية الأردنية بأنها أصدرت 41 تصريح دفن لأردنيين. وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إن 6 من مواطنيها على الأقل توفوا بضربات الشمس في أثناء الحج.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن 11 إيرانياً لقوا حتفهم ونُقل 24 حاجاً إلى المستشفى. وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإندونيسية، الثلاثاء، وفاة 144 إندونيسياً، خلال الحج.

وأصدرت السلطات السعودية تحذيراً للحجاج من ارتفاع درجات الحرارة ونصحتهم بالحفاظ على رطوبة أجسادهم وتجنب الخروج خلال الساعات الأشد حرارة في اليوم بين الساعة 11 صباحاً والثالثة بعد الظهر.

وأعلنت المملكة العربية السعودية أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1445هـ بلغ (1,833,164) حاجاً، منهم (1,611,310) حجاج قدموا من خارج المملكة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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