وكانت دراسة سابقة أجرتها "جورنال أوف ترافل آند ميديسين" خلصت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية قد يتخطى ما تتحسب له استراتيجيات التعامل مع الحرارة.

كما قالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الثلاثاء، إن 35 حاجاً وحاجّة توفوا في أثناء أدائهم لمناسك الحج. وأفادت وزارة الخارجية الأردنية بأنها أصدرت 41 تصريح دفن لأردنيين. وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إن 6 من مواطنيها على الأقل توفوا بضربات الشمس في أثناء الحج.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن 11 إيرانياً لقوا حتفهم ونُقل 24 حاجاً إلى المستشفى. وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإندونيسية، الثلاثاء، وفاة 144 إندونيسياً، خلال الحج.

وأصدرت السلطات السعودية تحذيراً للحجاج من ارتفاع درجات الحرارة ونصحتهم بالحفاظ على رطوبة أجسادهم وتجنب الخروج خلال الساعات الأشد حرارة في اليوم بين الساعة 11 صباحاً والثالثة بعد الظهر.

وأعلنت المملكة العربية السعودية أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1445هـ بلغ (1,833,164) حاجاً، منهم (1,611,310) حجاج قدموا من خارج المملكة.