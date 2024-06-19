وأفادت مصادر محلية اليوم الأربعاء، باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة العشرات جراء قصف إسرائيلي استهدف خياماً للنازحين بمنطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوبي القطاع، وأدى إلى اندلاع حرائق في الخيام، وسط أنباء عن وقوع مجزرة في المنطقة.

كما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي ودمر عشرات المنازل في الحي السعودي غرب المدينة، تزامناً مع توغل قواته براً نحو الحي وشارع الطيارة. وشنت مدفعية الاحتلال وطائراته الحربية غارات على مناطق متفرقة، خاصة حي تل السلطان.

وحذر أطباء من التدهور الكارثي للوضع الصحي في رفح بسبب استهداف جيش الاحتلال للمستشفيات، إذ إن بعض المرضى يموتون بسبب نقص الأدوية. وفي مدينة خان يونس المجاورة، قصفت طائرات الاحتلال الحربية خيام النازحين في شارع الشاكوش جنوب غرب المدينة.

وفي وسط القطاع قصفت المدفعية الإسرائيلية والطائرات الحربية والمسيرات، مناطق متفرقة شمال مخيم النصيرات ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. فيما أطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية من نوع "كوادكبتر" الرصاص على منازل المدنيين شرق مدينة دير البلح.

وفي مدينة غزة، أفاد شهود عيان بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت المناطق الشرقية بحي الزيتون جنوب شرق المدينة، ما أدى إلى اندلاع حرائق في منازل المدنيين. كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار تجاه المنازل قبالة ساحل مخيم الشاطئ غرب المدينة. وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح جراء قصف الاحتلال لمنزل في الشارع الثاني بحي الشيخ رضوان.

ملايين الأطنان من الأنقاض

وإلى جانب آلاف من الشهداء، تسبب القصف الإسرائيلي المستمر على غزة منذ قرابة 9 أشهر، في حجم كبير من الدمار وملايين الأطنان من الأنقاض التي تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع الفلسطيني المحاصر.

وفي هذا السياق، قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة "UNEP" في تقرير نشره، بشأن الأثر البيئي للهجمات الإسرائيلية على غزة، إن الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية في قطاع غزة خلّفت 39 مليون طن من الأنقاض، بما يعادل 107 كيلوجرامات من الأنقاض لكل متر مربع في القطاع.

ولفت البرنامج إلى إعداده التقرير عن بعد من خلال معلومات حصل عليها من أنشطة الأمم المتحدة في أرض الميدان، وذلك بسبب الوضع الأمني وعوائق الوصول بالمنطقة، مؤكداً أن الآثار البيئية للحرب على غزة بلغت مستويات غير مسبوقة، ومشيراً إلى أن أهالي القطاع يواجهون مخاطر تلوث التربة والمياه والهواء.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر بالقطاع خلال 24 ساعة وصل منها إلى المستشفيات 24 شهيداً و71 إصابة، ما يرفع حصيلة ضحايا الحرب إلى 37 ألفاً و396 شهيداً و85 ألفاً و523 جريحاً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.