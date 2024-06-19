سياسة
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مقتل ضابط بجيش النظام السوري بقصف إسرائيلي على موقعين عسكريين
أعلنت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) اليوم الأربعاء، مقتل ضابط بالجيش جراء ضربات إسرائيلية استهدفت موقعين عسكريين في جنوب البلاد.
مقتل ضابط بجيش النظام السوري بقصف إسرائيلي على موقعين عسكريين
قصف إسرائيلي سابق على مواقع بسوريا / صورة: Getty Images
19 يونيو 2024

ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنه "نحو الساعة 7:00 (4:00 ت.غ) صباح اليوم، شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بالطيران المسيّر مستهدفاً موقعين عسكريين لقواتنا المسلحة في ريفي القنيطرة ودرعا ما أسفر عن استشهاد ضابط ووقوع بعض الخسائر المادية".

وفي مطلع الشهر الحالي، شنت إسرائيل هجوماً جوياً استهدف بعض المواقع في محيط مدينة حلب، شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل 17 شخصاً وإصابة 15 آخرين. وقبل هذا الهجوم بأسبوع، شنت إسرائيل هجمات جوية على المنطقة الوسطى في سوريا وعلى مدينة بانياس الساحلية، ما أدى إلى مقتل طفلة وإصابة 10 مدنيين، وفق سانا.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا مع ازدياد نفوذ طهران هناك منذ أن بدأت في دعم رئيس النظام بشار الأسد عام 2011.

وفي أبريل/نيسان الماضي، ردت إيران بإطلاق صواريخ على إسرائيل بعد غارة جوية يُعتقد أنها إسرائيلية دمَّرت مبنى في مجمع السفارة الإيرانية في دمشق وقتلت عدداً من الضباط الإيرانيين من بينهم ضابط برتبة كبيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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