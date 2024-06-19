ونعى حزب الله في بيانين منفصلين، اليوم الأربعاء، "حسن محمد علي صعب (صادق) مواليد عام 1970، من بلدة يارون في جنوب لبنان، وجهاد أحمد حايك (حيدر) مواليد عام 1999، من بلدة عدشيت في جنوب لبنان".

ولاحقاً نعى الحزب "حسن المجتبى يوسف أحمد (كيان) مواليد عام 1997، من بلدة رشاف وسكان بلدة عيتيت في جنوب لبنان". وبمقتل العناصر الثلاثة، يرتفع عدد قتلى الحزب إلى 345 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن "مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة في بلدة الوزاني، ونجا السائق من الموت بعدما رمى بنفسه خارج السيارة". وفي وقت سابق من اليوم، قالت الوكالة إن الطيران الحربي الإسرائيلي "أغار صباحاً على بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، حيث أُفيد بوقوع إصابات".

وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق رشقات نارية على بلدة كفركلا الحدودية من مرابضه في مستعمرة المطلة بالأسلحة الرشاشة، كما استهدف منطقة هورا بين كفركلا وديرميماس، وبلدة الخيام وسهل مرجعيون، ومحيط بلدة البرغلية.

هجوم على مستوطنات إسرائيلية

في المقابل، أعلن "حزب الله" في بيان، اليوم، أن عناصره "شنوا هجوماً جوياً بسرب من المُسيرات الانقضاضية، استهدف تموضع جنود العدو وانتشارهم داخل مستعمرة المطلة، وأصابوهم إصابات مؤكدة".

وقالت هيئة البث العبرية إن صافرات الإنذار دوَّت في مستوطنات مارغليوت، وتل حاي، وكفار جلعادي، ومعيان باروخ، وبيت هليل، ومسغاف عام، وكفار يوفال، وكريات شمونة، ومنارة، والمطلة التي تضرر بها عدد من السيارات جراء سقوط 3 مُسيرات. وأكدت الهيئة الرسمية أيضاً أن "صاروخاً سقط في منطقة مفتوحة في بلدة شلومي".

تأتي هذه التطورات بعد هدوء نسبي بين الجانبين استمر ليومين، وتزامناً مع زيارة المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكستين إلى إسرائيل ولبنان، الاثنين والثلاثاء، في محاولة لنزع فتيل التوتر على طرفي الحدود.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني. وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية مدمِّرة خلَّفت أكثر من 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.