سياسة
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الحجاج يبدؤون طواف الوداع في ختام مناسك الحج
أدى ضيوف الرحمن، اليوم الأربعاء، طواف الوداع استكمالاً لمناسك الحج، للعام الهجري الجاري 1445.
الحجاج يبدؤون طواف الوداع في ختام مناسك الحج
الحجاج المتعجلون يبدؤون طواف الوداع / صورة: AFP
19 يونيو 2024

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس): "غادر الحجاج (مشعر) منى (على بُعد 7 كيلومترات شمال شرقي المسجد الحرام) للطواف حول البيت العتيق (الكعبة) للوداع".

وانطلق موسم الحج الذي يستمر 6 أيام، الجمعة، بيوم التروية، وشهد السبت الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، والأحد، بدء رمي الجمرات بمنى ثم نحر الهدي وطواف الإفاضة (بمكة)، ومن الاثنين إلى الأربعاء في رمي الجمرات مجدداً (في منى) والختام بطواف الوداع (في مكة).

وأمس الثلاثاء، تلقى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، تهاني من قادة الإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان، بنجاح موسم حج 1445هـ، وسبقته الاثنين تهانٍ من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وحسبما نقلت "واس"، الأربعاء، نظَّمت وزارة الحج والعمرة حفلاً مساء الثلاثاء، في مقرها بمكة المكرمة، تضمَّن إعلان وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، بدء المخطط الزمني للاستعدادات لموسم حج 1446هـ.

وعادةً ما يقصد الحجاج المدينة المنورة غربي السعودية، بعد أداء مناسك الحج لـ"زيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه والتشرف بالسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وزيارة عديد من المساجد والمواقع الإسلامية ذات الارتباط الوثيق بالسيرة النبوية".

والثلاثاء، أعلن وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، نجاح الخطط الصحية لموسم حج هذا العام 1445هـ، وخلوه من أي تفشّيات أو تهديدات على الصحة العامة.

و السبت، أعلن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، أن عدد الحجاج الإجمالي لهذا العام 1445هـ، بلغ مليوناً و833 ألفاً و164 حاجاً وحاجة من أكثر من 200 دولة، بينهم 221 ألفاً و854 من داخل السعودية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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