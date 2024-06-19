ويجري بوتين زيارة نادرة لكوريا الشمالية، إذ وقّع مع زعيمها اتفاقية "للشراكة الاستراتيجية الشاملة" لتعميق العلاقات العسكرية والاقتصادية والسياسية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين قوله: "نقاتل اليوم معاً ضد الهيمنة وممارسات الاستعمار الجديد للولايات المتحدة وأتباعها"، بينما وصف كيم الاتفاق الذي وقّع عليه البلدان بأنه "برنامج عظيم وكبير سيضمن قاعدة من الإخلاص في العلاقات الكورية-الروسية على مدى قرن".

وأضاف أنه "يساهم بالتأكيد في المحافظة على السلم والاستقرار في المنطقة" وسيمنح "الوضع الأمني للبلدين أساساً يمكن الاعتماد عليه بشكل أكبر".

وأثار توطيد التحالف بين موسكو وبيونغ يانغ قلق كوريا الجنوبية والغرب وأوكرانيا، بينما اتّهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها كوريا الشمالية بتقديم ذخيرة وصواريخ لروسيا لمهاجمة أوكرانيا، بينما تحدّثت كييف عن عثورها على شظايا ذخائر كورية شمالية في مواقع القتال.

وفي وقت سابق الأربعاء، استقبلت حشود مبتهجة واحتفالات تتسم بالفخامة بوتين. ومن المرجح أن تعيد زيارة بوتين تشكيل العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية الممتدة منذ عقود في وقت يواجه فيه البلدان عزلة دولية.

واتسم رد فعل الصين الداعم السياسي والاقتصادي الرئيسي لكوريا الشمالية والحليف المهم لروسيا، بالهدوء.