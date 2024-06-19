وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته إذاعة جيش الاحتلال للجانب الفلسطيني من معبر رفح، القاعة الرئيسية قد سُويت بالأرض، إلى جانب تدمير المباني المحيطة، وعلقت عليه بالقول: "هكذا يبدو معبر رفح اليوم، لقد دمر بالكامل".

وأضافت أن المعبر بات غير صالح للاستخدام، بعد أن استولى عليه اللواء 401 في ليلة واحدة"، وزعمت أن "بسبب قربه النسبي من الحدود، يستخدم الجيش المعبر نقطة توقف واستراحة".

وفي 7 مايو/أيار الماضي، سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر، بعد يوم واحد من إعلانه بدء عملية عسكرية في مدينة رفح التي تكتظ بالنازحين، رغم التحذيرات الدولية من التداعيات الكارثية لاجتياح المدينة.

إلى ذلك، نفى مصدر مصري رفيع، الأربعاء، صحة الأنباء المتداولة عن موافقة القاهرة على المشاركة بقوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على معابر قطاع غزة.

وقال المصدر وفقاً لقناة "القاهرة الإخبارية": "لا صحة لما تردده بعض المواقع الإخبارية بشأن موافقة مصر المشاركة في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع قطاع غزة".