وأوضحت البلدية في بيان أنه "بعد تحليل دقيق، خلصنا إلى نتيجة مفادها أن إقامة مباراة من هذا النوع في عاصمة بلادنا في هذه الظروف العصيبة سيؤدي بلا شك إلى مظاهرات كبيرة واحتجاجات مضادة، ما يهدد سلامة المشجعين واللاعبين وسكان بروكسل وقوات الشرطة".

ومن المقرر أن تقام المباراة ضمن دوري الأمم الأوروبية في السادس من سبتمبر/أيلول 2024.

وأثارت الحرب الإسرائيلية على غزة مظاهرات على مستوى العالم، بما في ذلك بلجيكا، فقد نظم نشطاء مؤيدون للفلسطينيين احتجاجات واعتصامات في الجامعات، ما أدى إلى قطع بعض الجامعات البلجيكية علاقاتها جزئياً أو كلياً مع المؤسسات الإسرائيلية.