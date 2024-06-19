سياسة
1 دقيقة قراءة
بسبب حرب غزة.. بلدية بروكسل: لا يمكن استضافة مباراة بين بلجيكا وإسرائيل
أعلنت بلدية بروكسل، اليوم الأربعاء، استحالة إقامة مباراة مرتقبة لكرة القدم بين بلجيكا وإسرائيل في ملعب الملك بودوان بالعاصمة البلجيكية، لدواعٍ أمنية.
بسبب حرب غزة.. بلدية بروكسل: لا يمكن استضافة مباراة بين بلجيكا وإسرائيل
تظاهرات طلابية دعماً لفلسطين أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة البلجيكية بروكسل 30 مايو/أيار / صورة: Reuters
19 يونيو 2024

وأوضحت البلدية في بيان أنه "بعد تحليل دقيق، خلصنا إلى نتيجة مفادها أن إقامة مباراة من هذا النوع في عاصمة بلادنا في هذه الظروف العصيبة سيؤدي بلا شك إلى مظاهرات كبيرة واحتجاجات مضادة، ما يهدد سلامة المشجعين واللاعبين وسكان بروكسل وقوات الشرطة".

ومن المقرر أن تقام المباراة ضمن دوري الأمم الأوروبية في السادس من سبتمبر/أيلول 2024.

وأثارت الحرب الإسرائيلية على غزة مظاهرات على مستوى العالم، بما في ذلك بلجيكا، فقد نظم نشطاء مؤيدون للفلسطينيين احتجاجات واعتصامات في الجامعات، ما أدى إلى قطع بعض الجامعات البلجيكية علاقاتها جزئياً أو كلياً مع المؤسسات الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us