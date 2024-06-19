سياسة
3 دقيقة قراءة
نصر الله ملوحاً بأسلحة جديدة: لن يكون أي مكان بإسرائيل آمناً في حالة الحرب
لوّح الأمين العام لحزب الله في لبنان، حسن نصر الله، الأربعاء، بحصول جماعته على أسلحة جديدة "ستتبين في ميدان المعركة"، محذراً من أن "في حالة الحرب لن يكون أي مكان في إسرائيل آمناً.. وسنقاتل بلا قواعد أو أسقف".
نصر الله ملوحاً بأسلحة جديدة: لن يكون أي مكان بإسرائيل آمناً في حالة الحرب
أمين عام حزب الله اللبناني يحذر من أنه لن يكون أي مكان في إسرائيل آمناً في حالة الحرب / صورة: Reuters
19 يونيو 2024

وقال نصر الله في كلمة متلفزة خلال تأبين طالب عبد الله، وهو قيادي بارز في صفوف حزب الله قضى الأسبوع الماضي بنيران إسرائيلية، إن إسرائيل تخفي خسائرها في جبهة الشمال، وإنها لا تريد أن تحول هذه الجبهة إلى "ضغط" على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق قوله.

وأضاف أن "جبهة الإسناد تواصل عملياتها وتلحق الخسائر بالعدو وتقدم التضحيات.. جبهتنا في جنوب لبنان عطلت الحياة الاقتصادية في شمال إسرائيل"، مؤكداً أن "هناك 42 مستوطنة جرى إخلاؤها بشكل كامل.. كما أخلي الكثير من المواقع العسكرية".

وتابع "وزارة دفاع العدو تقول إن هناك 8663 معوقاً من الضباط والجنود ونحن نسأل عما قد يكون عدد الجرحى لديهم".

وأضاف "حتى لو لم تكن لدينا نية حرب فإن العدو يخاف ويظل يعزز قواته في الشمال، وهذا يؤثر في جبهة غزة"، مشيراً إلى أن "الضغط الكبير" من هذه الجبهة وباقي الجبهات "يؤثر في جبهة التفاوض بشأن نتيجة الحرب".

كما قال أمين عام حزب الله إن "هناك خوفاً لدى العدو من دخول المقاومة إلى الجليل، وهذا الأمر الذي يبقى مطروحاً في حال تطور المواجهة". وأكد جهوزية حزبه، لناحية العدة والعتاد قائلاً، "على مستوى القدرة البشرية، لدى المقاومة ما يزيد على حاجتها، وما تقتضيه الجبهة حتى في أسوأ ظروف المواجهة".

وأوضح "قبل أعوام تحدثنا عن مئة ألف مقاتل... اليوم تجاوزنا (العدد) بكثير"، مضيفاً "هناك تحفز كبير على مستوى لبنان وقوة بشرية للمقاومة لم يسبق لها مثيل".

وجاءت تصريحات نصر الله غداة إعلان جيش الاحتلال "الموافقة" على خطط عملياتية لهجوم في لبنان، وتوعّد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، بالقضاء على حزب الله في حال اندلاع "حرب شاملة"، على وقع استمرار التصعيد على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية منذ أكثر من 8 أشهر.

وتعليقاً على الصور الجوية التي نشرها الحزب أمس لمواقع إسرائيلية حساسة بمنطقة حيفا، قال نصر الله إن "المقاومة حصلت على معلومات جديدة ودقيقية عن مواقع العدو على الحدود. لدينا كم كبير جداً من المعلومات، وما نشرناه أمس جزء بسيط من ساعات طويلة جرى تصويرها في حيفا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us