وقال نصر الله في كلمة متلفزة خلال تأبين طالب عبد الله، وهو قيادي بارز في صفوف حزب الله قضى الأسبوع الماضي بنيران إسرائيلية، إن إسرائيل تخفي خسائرها في جبهة الشمال، وإنها لا تريد أن تحول هذه الجبهة إلى "ضغط" على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق قوله.

وأضاف أن "جبهة الإسناد تواصل عملياتها وتلحق الخسائر بالعدو وتقدم التضحيات.. جبهتنا في جنوب لبنان عطلت الحياة الاقتصادية في شمال إسرائيل"، مؤكداً أن "هناك 42 مستوطنة جرى إخلاؤها بشكل كامل.. كما أخلي الكثير من المواقع العسكرية".

وتابع "وزارة دفاع العدو تقول إن هناك 8663 معوقاً من الضباط والجنود ونحن نسأل عما قد يكون عدد الجرحى لديهم".

وأضاف "حتى لو لم تكن لدينا نية حرب فإن العدو يخاف ويظل يعزز قواته في الشمال، وهذا يؤثر في جبهة غزة"، مشيراً إلى أن "الضغط الكبير" من هذه الجبهة وباقي الجبهات "يؤثر في جبهة التفاوض بشأن نتيجة الحرب".

كما قال أمين عام حزب الله إن "هناك خوفاً لدى العدو من دخول المقاومة إلى الجليل، وهذا الأمر الذي يبقى مطروحاً في حال تطور المواجهة". وأكد جهوزية حزبه، لناحية العدة والعتاد قائلاً، "على مستوى القدرة البشرية، لدى المقاومة ما يزيد على حاجتها، وما تقتضيه الجبهة حتى في أسوأ ظروف المواجهة".

وأوضح "قبل أعوام تحدثنا عن مئة ألف مقاتل... اليوم تجاوزنا (العدد) بكثير"، مضيفاً "هناك تحفز كبير على مستوى لبنان وقوة بشرية للمقاومة لم يسبق لها مثيل".

وجاءت تصريحات نصر الله غداة إعلان جيش الاحتلال "الموافقة" على خطط عملياتية لهجوم في لبنان، وتوعّد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، بالقضاء على حزب الله في حال اندلاع "حرب شاملة"، على وقع استمرار التصعيد على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية منذ أكثر من 8 أشهر.

وتعليقاً على الصور الجوية التي نشرها الحزب أمس لمواقع إسرائيلية حساسة بمنطقة حيفا، قال نصر الله إن "المقاومة حصلت على معلومات جديدة ودقيقية عن مواقع العدو على الحدود. لدينا كم كبير جداً من المعلومات، وما نشرناه أمس جزء بسيط من ساعات طويلة جرى تصويرها في حيفا".