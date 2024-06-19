سياسة
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شهداء وجرحى في قصف على رفح.. واتهام أممي لإسرائيل بقتل وإعاقة آلاف الأطفال
استشهد 11 فلسطينياً وأصيب 25 آخرون، الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً لمدنيين في مدينة رفح، بينما أعلنت لجنة تحقيق أممية معنية بالجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن إسرائيل قتلت وتسببت في إعاقة عشرات آلاف الأطفال في قطاع غزة.
شهداء وجرحى في قصف على رفح.. واتهام أممي لإسرائيل بقتل وإعاقة آلاف الأطفال
فلسطينيون يشيّعون عدداً من الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على رفح / صورة: Reuters
19 يونيو 2024

وأفاد مصدر طبي بأن 11 شهيداً و25 مصاباً وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع. بينما أوضح شهود عيان أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت تجمعاً لمواطنين في شارع صلاح الدين شرق رفح، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.

وذكر الشهود أن مواطنين وسيارات إسعاف نقلوا القتلى والجرحى إلى مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى ميداني آخر بمدينة خان يونس.

تدمير البنية التحتية وقتل آلاف الأطفال

في السياق، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن قرابة 67% من مرافق المياه والصرف الصحي والبنية التحتية في قطاع غزة مدمرة أو متضررة جراء نحو 9 أشهر من الحرب الإسرائيلية المتواصلة.

ولفتت "أونروا"، عبر حسابها في منصة إكس، الأربعاء، إلى أن الأمراض المعدية تواصل الانتشار، كما أن درجات الحرارة في ارتفاع. وأضافت: "يهدد نقص النظافة والجفاف صحة الناس في غزة".

بدورها، أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن إسرائيل قتلت وتسببت في إعاقة عشرات آلاف الأطفال في قطاع غزة.

جاء ذلك على لسان رئيسة اللجنة نافي بيلاي، اليوم الأربعاء، في اجتماع حول تقرير اللجنة على هامش الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.

وأضافت بيلاي: من المحتمل أيضاً أن يكون آلاف الأطفال تحت الأنقاض جراء الغارات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي على غزة. وأشارت إلى أن الحرب أثرت بشكل خطير في البنية التحتية اللازمة لرفاهية الأطفال، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والخدمات الأساسية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائياً أمام محكمة العدل الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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