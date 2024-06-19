وكتب غالانت، على منصة "إكس": "قلت في نهاية تقييم الوضع في القيادة الشمالية مع رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، وقائد القيادة الشمالية، أوري غوردين، وقائد القوات الجوية، تومر بار، إن قوات الجيش الإسرائيلي مستعدة وتواصل الاستعداد ضد كل تهديد يأتي إلينا سواء في الدفاع أو الهجوم".

وأضاف: "الوضع في الشمال سيتغير بتسوية سياسية أو بعملية عسكرية واسعة النطاق، وعلينا واجب إعادة المواطنين سالمين إلى منازلهم".

وحسب القناة "12" العبرية الخاصة، فمنذ بداية الحرب جرى إجلاء نحو 120 ألف إسرائيلي من الشمال والجنوب (المنطقة المحاذية لغزة) إلى فنادق في أنحاء مختلفة بإسرائيل. ونقلت عن غالانت خلال تقييمه الوضع قوله: "نستكمل الجاهزية البرية والجوية، ونعزز الأجهزة الاستخبارية، ونستعد لأي احتمال".

وتابع: "علينا أن نتذكر الوضع الأساسي، وهو أن حزب الله بدأ الحرب ضدنا في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد يوم واحد من حماس، ومنذ ذلك الحين لم يوقفها".

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي، قصفاً يومياً أسفر عن مئات الضحايا بين قتيل وجريح، معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية خلفت قرابة 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.