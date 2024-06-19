وأضاف هاغاري: "حماس فكرة، لا يمكنك تدمير فكرة، يجب على المستوى السياسي أن يجد بديلاً لها وإلا فستبقى". وتطرّق هاغاري إلى إعلان الجيش الإسرائيلي في 8 يونيو/حزيران الجاري تخليص 4 أسرى عبر عملية عسكرية بمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة قائلاً: "لا يمكن إطلاق سراح جميع المختطفين عبر عمليات عسكرية".

كما أشار هاغاري إلى الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل بالقول: "مستعدون لأي سيناريو ضد حزب الله، وأي حملة عسكرية على لبنان ستنتهي باتفاق، وملتزمون بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم آمنين". وعلّق على نشر "حزب الله" مقطع فيديو صورته طائرات تجسس فوق خليج حيفا شمال إسرائيل، وزعم أن "اعتراض الطائرة المسيرة كان سيشكل خطراً على سكان حيفا".

وردا على تصريحات هاغاري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "المجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينت) برئاسة رئيس الوزراء، حدد تدمير قدرات حماس العسكرية والسلطوية أحد أهداف الحرب". وأضاف نتنياهو، في بيان نشره مكتبه على حسابه الرسمي بمنصة إكس: "الجيش الإسرائيلي ملتزم بذلك بالطبع".

من جانبها، قالت القناة الـ12 العبرية، إن تصريحات المتحدث باسم الجيش بشأن عدم إمكانية القضاء على حماس أغضبت نتنياهو الذي طالب مكتب رئيس الأركان بتقديم توضيح بشأن تصريحاته.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "تدمير حماس" أحد أهداف الحرب، رغم تشكيك العديد من المحللين العسكريين والمراقبين الإسرائيليين في إمكانية تحقيق ذلك.