سياسة
2 دقيقة قراءة
أغضب نتنياهو.. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: حماس فكرة ولا يمكن تدميرها
انتقد متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مقابلة أجرتها معه القناة "13" العبرية الأربعاء، القيادة السياسية في تل أبيب، معتبراً أن حديثها عن تدمير حركة حماس "بمثابة ذر للرمال في عيون الإسرائيليين".
أغضب نتنياهو.. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: حماس فكرة ولا يمكن تدميرها
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري / صورة: AA
19 يونيو 2024

وأضاف هاغاري: "حماس فكرة، لا يمكنك تدمير فكرة، يجب على المستوى السياسي أن يجد بديلاً لها وإلا فستبقى". وتطرّق هاغاري إلى إعلان الجيش الإسرائيلي في 8 يونيو/حزيران الجاري تخليص 4 أسرى عبر عملية عسكرية بمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة قائلاً: "لا يمكن إطلاق سراح جميع المختطفين عبر عمليات عسكرية".

كما أشار هاغاري إلى الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل بالقول: "مستعدون لأي سيناريو ضد حزب الله، وأي حملة عسكرية على لبنان ستنتهي باتفاق، وملتزمون بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم آمنين". وعلّق على نشر "حزب الله" مقطع فيديو صورته طائرات تجسس فوق خليج حيفا شمال إسرائيل، وزعم أن "اعتراض الطائرة المسيرة كان سيشكل خطراً على سكان حيفا".

وردا على تصريحات هاغاري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "المجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينت) برئاسة رئيس الوزراء، حدد تدمير قدرات حماس العسكرية والسلطوية أحد أهداف الحرب". وأضاف نتنياهو، في بيان نشره مكتبه على حسابه الرسمي بمنصة إكس: "الجيش الإسرائيلي ملتزم بذلك بالطبع".

من جانبها، قالت القناة الـ12 العبرية، إن تصريحات المتحدث باسم الجيش بشأن عدم إمكانية القضاء على حماس أغضبت نتنياهو الذي طالب مكتب رئيس الأركان بتقديم توضيح بشأن تصريحاته.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "تدمير حماس" أحد أهداف الحرب، رغم تشكيك العديد من المحللين العسكريين والمراقبين الإسرائيليين في إمكانية تحقيق ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us