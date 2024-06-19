سياسة
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كندا تدرج الحرس الثوري الإيراني بقائمة الإرهاب وتدعو مواطنيها لمغادرة إيران
أعلنت كندا، الأربعاء، إدراج الحرس الثوري الإيراني في "قائمة المنظمات الإرهابية" بموجب القانون الجنائي للبلاد، داعية مواطنيها لمغادرة إيران وعدم السفر إليها.
كندا تدرج الحرس الثوري الإيراني بقائمة الإرهاب وتدعو مواطنيها لمغادرة إيران
كندا تدرج الحرس الثوري الإيراني في "قائمة الإرهاب" / صورة: AFP
19 يونيو 2024

ونقل موقع "غلوبال نيوز" الكندي عن وزير الأمن العام دومينيك ليبلانك قوله إن قرار إدراج الحرس الثوري الإيراني في "قائمة المنظمات الإرهابية" اتخذ بعد "تقييم دقيق". وأضاف أن "الحكومة الكندية لن تتجاهل تصرفات إيران غير القانونية ودعمها للإرهاب".

وأكد ليبلانك أن هذا الإجراء يبعث برسالة قوية مفادها أن كندا ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لها لمحاربة ما أسماه "بالكيان الإرهابي".

وردا على انتقادات المعارضة بأن "القرار جاء متأخراً وتم اتخاذه تحت ضغط"، قال ليبلانك: إن "مثل هذه القرارات يتم اتخاذها بناءً على توصية المؤسسات الأمنية ووفقاً للسياسة الخارجية لكندا، وهي عملية طويلة تعتمد على مفاوضات مفصلة".

وعقب إصدار القرار، دعت وزيرة الخارجية ميلاني جولي المواطنين الكنديين لمغادرة إيران والامتناع من السفر إليها، قائلة "إن إعلان اليوم حاسم في محاسبة النظام الإيراني، وبالتالي، هناك خطر متزايد للاعتقال التعسفي للكنديين في إيران".

وفي تصويت أجري خلال مايو/أيار الماضي، أيد مجلس العموم الكندي بالإجماع مقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني في "قائمة المنظمات الإرهابية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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