سياسة
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بعد أيام من الإفراج عنه.. الاحتلال يعتقل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف ليلة الخميس، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك (75 عاما)، بعد أيام من الإفراج عنه.
بعد أيام من الإفراج عنه.. الاحتلال يعتقل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني
تداول ناشطون صورة حديثة (يمين) لعزيز دويك تظهر تدهور حالته الصحية جراء ظروف اعتقاله وأخرى (يسار) قبل اعتقاله / صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
20 يونيو 2024

وأظهر فيديو متداول لعملية اعتقاله، مشاهد لجنود الاحتلال الإسرائيلي خلال تنكيلهم به، واقتياده إلى مركبة عسكرية إسرائيلية بعد اقتحام منزله في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ويأتي هذا الاعتقال بعد أقل من أسبوع على الإفراج عنه، إذا اعتقله الاحتلال الإسرائيلي قبل قرابة ثمانية أشهر في17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي. ضمن الاعتقالالإداري، الذي يأتي بأمر عسكري إسرائيلي بدعوى وجود ما يسميه الاحتلال "تهديداً أمنياً" أو "ملفاً سرياً" دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.

واظهرت الصور المنشورة قبل أيام، تدهور حالته الصحية جراء ظروف سجنه القاسية، فيما نشرت منصات فلسطينية صورا للدويك للمقارنة بين حالته الصحية قبل الاعتقال وبعده. وأدانت حركة حماس الخميس اعتقال دويك قائلة: "ندين قيام الاحتلال بإعادة اعتقال رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك بعد أيام من الإفراج عنه، ونحمله المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته".

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال نادي الأسير الفلسطيني إن دويك يمر بظروف صحية صعبة جداً في سجن النقب جنوب إسرائيل، مشيراً إلى أن الدويك منذ اعتقاله، لا يتلقى العلاج الطبي المناسب، وتطالب عائلته بالسماح لها بزيارته للاطمئنان على وضعه الصحي. وأشار نادي الأسير إلى أن دويك يعاني أيضاً من فقر الدم (الأنيميا) ونقص الهيموغلوبين بسبب مرضالسكري، موضحاً أنه سبق أن أجرى عمليتي قسطرة وتفتيت لحصى الكلى.

وسبق أن اعتقل الاحتلال الدويك مرات عديدة من بينها في يونيو/حزيران 2014، وأطلق سراحه في 9 يونيو/حزيران 2015.

وتولى دويك، وهو من مدينة الخليل، رئاسة المجلس التشريعي منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأغلبية مقاعد المجلس في الانتخابات البرلمانية عام 2006، لكن الرئيس الفلسطيني محمودعباس أعلن أن المحكمة الدستورية في رام الله قررت حل المجلس أواخر 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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