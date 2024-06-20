وينص القانون، على عرض النص التوراتي بدءاً من عام 2025 في جميع الغرف الدراسية من رياض الأطفال إلى الجامعات التي تمولها الدولة في لويزيانا. ويجب أن تعرض الوصايا من خلال ملصق أو ورقة توضع داخل إطار، ويطبع النص بخط كبير وسهل القراءة.

وقال لاندري، خلال حفل توقيع مشروع القانون: "إذا كنت تريد احترام سيادة القانون، فعليك أن تبدأ من القانون الأصلي الذي أُعطي والذي كان موسى".

وفي أول ردّ فعل على هذه الخطوة، هدّد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، بإحالة القضية إلى المحكمة معتبراً أن التشريع الجديد ينتهك "فصل الكنيسة عن الدولة وهو غير دستوري بشكل صارخ".

ويحظر التعديل الأول للدستور في الولايات المتحدة "تأسيس دين وطني أو تفضيل دين على آخر".