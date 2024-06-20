سياسة
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الاحتلال يشن سلسلة غارات على النصيرات ويرتكب مجازر جديدة في مناطق عدة بغزة
ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مجازر مروعة في قطاع غزة، راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، مع دخول العدوان على القطاع يومه الـ258.
الاحتلال يشن سلسلة غارات على النصيرات ويرتكب مجازر جديدة في مناطق عدة بغزة
نازحون فلسطينيون على طريق خان يونس جنوبي قطاع غزة / صورة: AFP
20 يونيو 2024

وقالت وزارة الصحة بقطاع غزة، في تقرير إحصائي، الخميس: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 35 شهيداً و130 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت الوزارة أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأفادت بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37 ألفاً و431 شهيداً و85 ألفاً و653 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن سيدتين استشهدتا وأصيب 12 آخرون بينهم نساء وأطفال، إثر قصف صاروخي استهدف منزلاً بمنطقة الحساينة غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مخيمي البريج والمغازي (وسط)، بينما شنّ طيران الاحتلال الحربي سلسلة غارات على المناطق الشمالية لمخيم النصيرات.

وتحدث شهود عيان عن تحليق مكثف لطائرات مروحية "أباتشي"، وطائرات مسيّرة "كواد كابتر" في الأجواء الغربية من مدينة دير البلح (وسط).

أما في مدينة غزة، فقد أفادت (وفا) بأن جيش الاحتلال أطلق قذائف مدفعية على المناطق الجنوبية من حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وشهدت مناطق وسط وغرب مدينة رفح جنوبي القطاع، بدورها أيضاً، قصفاً مدفعياً، وسط إطلاق نار كثيف.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية، وتسبب بملاحقتها قضائياً أمام محكمة العدل الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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